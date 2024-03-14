https://ria.ru/20240314/fukusima-1933050726.html

Радиационные показатели на АЭС "Фукусима-1" в норме, сообщил оператор

Радиационные показатели на АЭС "Фукусима-1" в норме, сообщил оператор - РИА Новости, 14.03.2024

Радиационные показатели на АЭС "Фукусима-1" в норме, сообщил оператор

Радиационные показатели на аварийной АЭС "Фукусима-1" после землетрясения в префектуре Фукусима находятся в пределах нормы, проверка продолжается, сообщила... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:59

2024-03-14T19:59

2024-03-14T19:59

в мире

фукусима (префектура)

фукусима-1

tepco

япония

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Радиационные показатели на аварийной АЭС "Фукусима-1" после землетрясения в префектуре Фукусима находятся в пределах нормы, проверка продолжается, сообщила компания-оператор TEPCO. Ранее агентство Киодо сообщило, что TEPCO приостановила сброс очищенной воды в океан в связи с произошедшим землетрясением. "Показания на радиационных мониторах дымовой трубы, которые контролируют радиацию, и на постах мониторинга, установленных на границах площадки электростанции, находятся в пределах нормального диапазона колебаний, и в настоящее время никакого воздействия радиации снаружи не подтверждено", - говорится в заявлении, опубликованном компанией. Отмечается, что проверка продолжается, однако по текущему состоянию никаких существенных изменений выявлено не было. Ранее в четверг главное метеорологическое агентство Японии сообщило о землетрясении магнитудой 5,8 у побережья японской префектуры Фукусима. Угроза цунами объявлена не была. Жителей призвали избегать опасных мест. Пожарная служба Фукусимы сообщила, что не получала сведений о возможном ущербе. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO сообщила о ведущихся проверках на случай возможных аномалий, вызванных землетрясением. Землетрясение произошло через три дня после 13-й годовщины сильнейшего землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего гигантского цунами, обрушившихся на северо-восток Японии. Жертвами стихийного бедствия считаются 22 222 человека. Цунами сделало печально известной на весь мир АЭС "Фукусима-1". Высота волны в пять раз превысила прогнозы, вода преодолела все защитные сооружения и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Авария на станции стала самой крупной в истории после чернобыльской трагедии. Целые поселки попали в зону выселения, которая по мере работ по дезактивации с тех пор сокращается каждый год. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" 28 февраля начала сброс четвертой партии очищенной низкорадиоактивной воды со станции в океан. Согласно данным TEPCO, работы продлятся до 16 марта. Всего будет сброшено 7,8 тысячи тонн воды.

https://ria.ru/20240227/fukusima-1929788239.html

https://ria.ru/20231213/fukusima-1915500421.html

https://ria.ru/20231016/ryba-1903066312.html

фукусима (префектура)

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, фукусима (префектура), фукусима-1, tepco, япония