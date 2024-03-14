https://ria.ru/20240314/fukusima-1933046105.html

Оператор АЭС "Фукусима-1" приостановил сброс воды после землетрясения

Оператор АЭС "Фукусима-1" приостановил сброс воды после землетрясения - РИА Новости, 14.03.2024

Оператор АЭС "Фукусима-1" приостановил сброс воды после землетрясения

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO приостановила сброс очищенной воды в океан после землетрясения, зафиксированного в префектуре Фукусима,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:36

2024-03-14T19:36

2024-03-14T19:36

в мире

фукусима-1

япония

фукусима (префектура)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO приостановила сброс очищенной воды в океан после землетрясения, зафиксированного в префектуре Фукусима, передает агентство Киодо. "По данным Tokyo Electric Power Company (TEPCO ), в ответ на землетрясение... она прекратила сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан", - говорится в сообщении агентства. Ранее в четверг главное метеорологическое агентство Японии сообщило о землетрясении магнитудой 5,8 у побережья японской префектуры Фукусима. Угроза цунами объявлена не была. Жителей призвали избегать опасных мест. Пожарная служба Фукусимы сообщила, что не получала сведений о возможном ущербе. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO сообщила о ведущихся проверках на случай возможных аномалий, вызванных землетрясением. Землетрясение произошло через три дня после 13-й годовщины сильнейшего землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего гигантского цунами, обрушившихся на северо-восток Японии. Жертвами стихийного бедствия считаются 22 222 человека. Цунами сделало печально известной на весь мир АЭС "Фукусима-1". Высота волны в пять раз превысила прогнозы, вода преодолела все защитные сооружения и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Авария на станции стала самой крупной в истории после чернобыльской трагедии. Целые поселки попали в зону выселения, которая по мере работ по дезактивации с тех пор сокращается каждый год. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" 28 февраля начала сброс четвертой партии очищенной низкорадиоактивной воды со станции в океан. Согласно данным TEPCO, работы продлятся до 16 марта. Всего будет сброшено 7,8 тысячи тонн воды.

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

https://ria.ru/20240207/fukusima-1925917844.html

япония

фукусима (префектура)

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в мире, фукусима-1, япония, фукусима (префектура)