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Оператор АЭС "Фукусима-1" приостановил сброс воды после землетрясения - РИА Новости, 14.03.2024
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19:36 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/fukusima-1933046105.html
Оператор АЭС "Фукусима-1" приостановил сброс воды после землетрясения
Оператор АЭС "Фукусима-1" приостановил сброс воды после землетрясения - РИА Новости, 14.03.2024
Оператор АЭС "Фукусима-1" приостановил сброс воды после землетрясения
Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO приостановила сброс очищенной воды в океан после землетрясения, зафиксированного в префектуре Фукусима,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:36
2024-03-14T19:36
в мире
фукусима-1
япония
фукусима (префектура)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO приостановила сброс очищенной воды в океан после землетрясения, зафиксированного в префектуре Фукусима, передает агентство Киодо. "По данным Tokyo Electric Power Company (TEPCO ), в ответ на землетрясение... она прекратила сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан", - говорится в сообщении агентства. Ранее в четверг главное метеорологическое агентство Японии сообщило о землетрясении магнитудой 5,8 у побережья японской префектуры Фукусима. Угроза цунами объявлена не была. Жителей призвали избегать опасных мест. Пожарная служба Фукусимы сообщила, что не получала сведений о возможном ущербе. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO сообщила о ведущихся проверках на случай возможных аномалий, вызванных землетрясением. Землетрясение произошло через три дня после 13-й годовщины сильнейшего землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего гигантского цунами, обрушившихся на северо-восток Японии. Жертвами стихийного бедствия считаются 22 222 человека. Цунами сделало печально известной на весь мир АЭС "Фукусима-1". Высота волны в пять раз превысила прогнозы, вода преодолела все защитные сооружения и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Авария на станции стала самой крупной в истории после чернобыльской трагедии. Целые поселки попали в зону выселения, которая по мере работ по дезактивации с тех пор сокращается каждый год. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" 28 февраля начала сброс четвертой партии очищенной низкорадиоактивной воды со станции в океан. Согласно данным TEPCO, работы продлятся до 16 марта. Всего будет сброшено 7,8 тысячи тонн воды.
https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html
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в мире, фукусима-1, япония, фукусима (префектура)
В мире, Фукусима-1, Япония, Фукусима (префектура)
Оператор АЭС "Фукусима-1" приостановил сброс воды после землетрясения

Оператор АЭС "Фукусима-1" приостановил сброс воды в океан после землетрясения

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO приостановила сброс очищенной воды в океан после землетрясения, зафиксированного в префектуре Фукусима, передает агентство Киодо.
"По данным Tokyo Electric Power Company (TEPCO ), в ответ на землетрясение... она прекратила сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан", - говорится в сообщении агентства.
Акция протеста у Генерального консульства Японии в Гонконге после начала сброса воды с атомной электростанции Фукусима-1 в океан - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Тритиевую воду с "Фукусимы-1" сливают в океан. Чем это грозит
25 августа 2023, 08:00
Ранее в четверг главное метеорологическое агентство Японии сообщило о землетрясении магнитудой 5,8 у побережья японской префектуры Фукусима. Угроза цунами объявлена не была. Жителей призвали избегать опасных мест. Пожарная служба Фукусимы сообщила, что не получала сведений о возможном ущербе. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания TEPCO сообщила о ведущихся проверках на случай возможных аномалий, вызванных землетрясением.
Землетрясение произошло через три дня после 13-й годовщины сильнейшего землетрясения магнитудой 9,0 и последовавшего гигантского цунами, обрушившихся на северо-восток Японии. Жертвами стихийного бедствия считаются 22 222 человека.
Цунами сделало печально известной на весь мир АЭС "Фукусима-1". Высота волны в пять раз превысила прогнозы, вода преодолела все защитные сооружения и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Авария на станции стала самой крупной в истории после чернобыльской трагедии. Целые поселки попали в зону выселения, которая по мере работ по дезактивации с тех пор сокращается каждый год.
Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" 28 февраля начала сброс четвертой партии очищенной низкорадиоактивной воды со станции в океан. Согласно данным TEPCO, работы продлятся до 16 марта. Всего будет сброшено 7,8 тысячи тонн воды.
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
На АЭС "Фукусима" произошла утечка радиоактивной воды
7 февраля, 13:29
 
В миреФукусима-1ЯпонияФукусима (префектура)
 
 
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