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"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России - РИА Новости, 14.03.2024
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19:55 14.03.2024
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"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России
"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России - РИА Новости, 14.03.2024
"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России
Министерство юстиции России включило германский "Форум имени Льва Копелева" в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:55
2024-03-14T19:55
россия
германия
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министерство юстиции России включило германский "Форум имени Льва Копелева" в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. "Lew Kopelew Forum ("Форум имени Льва Копелева") (ФРГ)", - обозначено в перечне Минюста.
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россия, германия, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Германия, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России

Минюст признал немецкий "Форум имени Льва Копелева" нежелательным в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министерство юстиции России включило германский "Форум имени Льва Копелева" в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства.
"Lew Kopelew Forum ("Форум имени Льва Копелева") (ФРГ)", - обозначено в перечне Минюста.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Минюст расширил список нежелательных организаций
19 февраля, 18:53
 
РоссияГерманияПолитикаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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