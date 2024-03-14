https://ria.ru/20240314/forum-1933049819.html
"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России
"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России - РИА Новости, 14.03.2024
"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России
Министерство юстиции России включило германский "Форум имени Льва Копелева" в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:55
2024-03-14T19:55
2024-03-14T19:55
россия
германия
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_2285743732984f5a4fff7d7936ca4f1c.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министерство юстиции России включило германский "Форум имени Льва Копелева" в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. "Lew Kopelew Forum ("Форум имени Льва Копелева") (ФРГ)", - обозначено в перечне Минюста.
https://ria.ru/20240219/organizatsiya-1928313270.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/38/1509023856_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_74665f651eed81f06b2023c3ad5ccbec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Германия, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России
Минюст признал немецкий "Форум имени Льва Копелева" нежелательным в России