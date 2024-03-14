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На форуме "Россия" проведут викторины о столичной промышленности - РИА Новости, 14.03.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:12 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/forum-1932884750.html
На форуме "Россия" проведут викторины о столичной промышленности
На форуме "Россия" проведут викторины о столичной промышленности - РИА Новости, 14.03.2024
На форуме "Россия" проведут викторины о столичной промышленности
Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут пройти викторину о столичной промышленности и ответить на вопросы о числе выпускаемого в городе РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:12
2024-03-14T11:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут пройти викторину о столичной промышленности и ответить на вопросы о числе выпускаемого в городе кабеля, о содержимом продукции знаменитой кондитерской фабрики и на другие вопросы, сообщил в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Поучаствовать в викторинах посетители выставки смогут 14–18 марта и 20–24 марта. Они будут проходить в пространстве Москвы в рамках трека "Промышленность" на ВДНХ.Как подчеркнул Овчинский, для гостей выставки разработали разнообразную деловую программу. Она посвящена столичной промышленности. Например, посетители этого пространства смогут поговорить об особенностях и важности промышленного дизайна. Также они узнают информацию о его внедрении в городскую среду.Для детей проведут VR-мастер-классы по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами.По словам Овчинского, тематические викторины пользуются у горожан большой популярностью."В рамках проекта "Открой#Моспром" мы проводим их уже два года подряд и за это время в них приняли участие более 14 тысяч человек", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Каждый день для посетителей будут проводить две игры продолжительностью 15 минут. Желающие должны будут ответить на 15 сложных вопросов, которые будут касаться городской промышленности. Так, у участников могут спросить, на логотипе какого московского завода изображена буква "N", какое предприятие считается старейшим в Москве или какое количество косметических фабрик находится в мегаполисе.Для самых активных участников приготовлены подарки, также их пригласят на экскурсии по фабрикам и заводам, которые пройдут в рамках проекта "Открой#Моспром".Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября 2023 года. На ней регионы страны делятся своими достижениями.
https://ria.ru/20240314/investitsii-1932873360.html
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москва, владислав овчинский, выставка-форум "россия"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Выставка-форум "Россия"

На форуме "Россия" проведут викторины о столичной промышленности

© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИППГлава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИПП
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут пройти викторину о столичной промышленности и ответить на вопросы о числе выпускаемого в городе кабеля, о содержимом продукции знаменитой кондитерской фабрики и на другие вопросы, сообщил в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Поучаствовать в викторинах посетители выставки смогут 14–18 марта и 20–24 марта. Они будут проходить в пространстве Москвы в рамках трека "Промышленность" на ВДНХ.
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Как подчеркнул Овчинский, для гостей выставки разработали разнообразную деловую программу. Она посвящена столичной промышленности. Например, посетители этого пространства смогут поговорить об особенностях и важности промышленного дизайна. Также они узнают информацию о его внедрении в городскую среду.
Для детей проведут VR-мастер-классы по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами.
По словам Овчинского, тематические викторины пользуются у горожан большой популярностью.
"В рамках проекта "Открой#Моспром" мы проводим их уже два года подряд и за это время в них приняли участие более 14 тысяч человек", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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Каждый день для посетителей будут проводить две игры продолжительностью 15 минут. Желающие должны будут ответить на 15 сложных вопросов, которые будут касаться городской промышленности. Так, у участников могут спросить, на логотипе какого московского завода изображена буква "N", какое предприятие считается старейшим в Москве или какое количество косметических фабрик находится в мегаполисе.
Для самых активных участников приготовлены подарки, также их пригласят на экскурсии по фабрикам и заводам, которые пройдут в рамках проекта "Открой#Моспром".
Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября 2023 года. На ней регионы страны делятся своими достижениями.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийВыставка-форум "Россия"
 
 
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