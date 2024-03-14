https://ria.ru/20240314/forum-1932884750.html
На форуме "Россия" проведут викторины о столичной промышленности
На форуме "Россия" проведут викторины о столичной промышленности - РИА Новости, 14.03.2024
На форуме "Россия" проведут викторины о столичной промышленности
Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут пройти викторину о столичной промышленности и ответить на вопросы о числе выпускаемого в городе РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:12
2024-03-14T11:12
2024-03-14T11:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут пройти викторину о столичной промышленности и ответить на вопросы о числе выпускаемого в городе кабеля, о содержимом продукции знаменитой кондитерской фабрики и на другие вопросы, сообщил в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Поучаствовать в викторинах посетители выставки смогут 14–18 марта и 20–24 марта. Они будут проходить в пространстве Москвы в рамках трека "Промышленность" на ВДНХ.Как подчеркнул Овчинский, для гостей выставки разработали разнообразную деловую программу. Она посвящена столичной промышленности. Например, посетители этого пространства смогут поговорить об особенностях и важности промышленного дизайна. Также они узнают информацию о его внедрении в городскую среду.Для детей проведут VR-мастер-классы по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами.По словам Овчинского, тематические викторины пользуются у горожан большой популярностью."В рамках проекта "Открой#Моспром" мы проводим их уже два года подряд и за это время в них приняли участие более 14 тысяч человек", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Каждый день для посетителей будут проводить две игры продолжительностью 15 минут. Желающие должны будут ответить на 15 сложных вопросов, которые будут касаться городской промышленности. Так, у участников могут спросить, на логотипе какого московского завода изображена буква "N", какое предприятие считается старейшим в Москве или какое количество косметических фабрик находится в мегаполисе.Для самых активных участников приготовлены подарки, также их пригласят на экскурсии по фабрикам и заводам, которые пройдут в рамках проекта "Открой#Моспром".Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября 2023 года. На ней регионы страны делятся своими достижениями.
https://ria.ru/20240314/investitsii-1932873360.html
https://ria.ru/20240313/kondensatory-1932603172.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c561365f0e49d31c021d993b671f0a91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, выставка-форум "россия"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут пройти викторину о столичной промышленности и ответить на вопросы о числе выпускаемого в городе кабеля, о содержимом продукции знаменитой кондитерской фабрики и на другие вопросы, сообщил в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Поучаствовать в викторинах посетители выставки смогут 14–18 марта и 20–24 марта. Они будут проходить в пространстве Москвы в рамках трека "Промышленность" на ВДНХ.
НИИ молекулярной электроники инвестировал в производство 422 млрд рублей
Как подчеркнул Овчинский, для гостей выставки разработали разнообразную деловую программу. Она посвящена столичной промышленности. Например, посетители этого пространства смогут поговорить об особенностях и важности промышленного дизайна. Также они узнают информацию о его внедрении в городскую среду.
Для детей проведут VR-мастер-классы по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами.
По словам Овчинского, тематические викторины пользуются у горожан большой популярностью.
"В рамках проекта "Открой#Моспром" мы проводим их уже два года подряд и за это время в них приняли участие более 14 тысяч человек", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Производитель конденсаторов стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"
Каждый день для посетителей будут проводить две игры продолжительностью 15 минут. Желающие должны будут ответить на 15 сложных вопросов, которые будут касаться городской промышленности. Так, у участников могут спросить, на логотипе какого московского завода изображена буква "N", какое предприятие считается старейшим в Москве
или какое количество косметических фабрик находится в мегаполисе.
Для самых активных участников приготовлены подарки, также их пригласят на экскурсии по фабрикам и заводам, которые пройдут в рамках проекта "Открой#Моспром".
Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября 2023 года. На ней регионы страны делятся своими достижениями.