https://ria.ru/20240314/forum-1932884750.html

На форуме "Россия" проведут викторины о столичной промышленности

На форуме "Россия" проведут викторины о столичной промышленности - РИА Новости, 14.03.2024

На форуме "Россия" проведут викторины о столичной промышленности

Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут пройти викторину о столичной промышленности и ответить на вопросы о числе выпускаемого в городе РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:12

2024-03-14T11:12

2024-03-14T11:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ смогут пройти викторину о столичной промышленности и ответить на вопросы о числе выпускаемого в городе кабеля, о содержимом продукции знаменитой кондитерской фабрики и на другие вопросы, сообщил в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Поучаствовать в викторинах посетители выставки смогут 14–18 марта и 20–24 марта. Они будут проходить в пространстве Москвы в рамках трека "Промышленность" на ВДНХ.Как подчеркнул Овчинский, для гостей выставки разработали разнообразную деловую программу. Она посвящена столичной промышленности. Например, посетители этого пространства смогут поговорить об особенностях и важности промышленного дизайна. Также они узнают информацию о его внедрении в городскую среду.Для детей проведут VR-мастер-классы по сборке и управлению беспилотными летательными аппаратами.По словам Овчинского, тематические викторины пользуются у горожан большой популярностью."В рамках проекта "Открой#Моспром" мы проводим их уже два года подряд и за это время в них приняли участие более 14 тысяч человек", – сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Каждый день для посетителей будут проводить две игры продолжительностью 15 минут. Желающие должны будут ответить на 15 сложных вопросов, которые будут касаться городской промышленности. Так, у участников могут спросить, на логотипе какого московского завода изображена буква "N", какое предприятие считается старейшим в Москве или какое количество косметических фабрик находится в мегаполисе.Для самых активных участников приготовлены подарки, также их пригласят на экскурсии по фабрикам и заводам, которые пройдут в рамках проекта "Открой#Моспром".Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября 2023 года. На ней регионы страны делятся своими достижениями.

https://ria.ru/20240314/investitsii-1932873360.html

https://ria.ru/20240313/kondensatory-1932603172.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, выставка-форум "россия"