https://ria.ru/20240314/festival-1933018937.html

Индийские студенты поблагодарили Россию за организацию фестиваля молодежи

Индийские студенты поблагодарили Россию за организацию фестиваля молодежи - РИА Новости, 14.03.2024

Индийские студенты поблагодарили Россию за организацию фестиваля молодежи

Индийские студенты поблагодарили Россию за организацию Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в ходе встречи с послом РФ в Индии Денисом Алиповым в Нью-Дели,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:47

2024-03-14T17:47

2024-03-14T17:47

всемирный фестиваль молодежи — 2024

денис алипов

владимир путин

россия

сирия

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931574975_0:162:3130:1923_1920x0_80_0_0_e2577b0c59d6e654c5e91f13cceca551.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мар – РИА Новости. Индийские студенты поблагодарили Россию за организацию Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в ходе встречи с послом РФ в Индии Денисом Алиповым в Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи - 2024. "Фестиваль был действительно удивительным и чудесным. Я участвовал в нескольких мероприятиях и многому научился. Я познакомился с разными культурами и смог наладить контакты с разными людьми из разных стран. Я слабовидящий. Жители России оказались очень гостеприимными и искренне мне помогали. Одна девушка из российской команды просто подошла ко мне, всё объяснила и отвезла меня в отель. Она взяла на себя всю мою регистрацию, провела через охрану и все остальное и привела меня в мой номер. Все процедуры я прошел за 20 минут. Это было действительно потрясающе", - сказал участник делегации Вишвас Амик. Одна из участниц фестиваля Вишну Прия рассказала, что помимо самой организации фестиваля ей запомнилась и российская еда, в частности, сгущенное молоко. "Каждое утро я ела сгущенку, и сейчас я по ней очень скучаю. Я очень люблю русскую еду, - сказала она с улыбкой. - Честно говоря, я не хотела возвращаться, у России есть свое сердце. Я благодарна России за возможность ее посетить". Самая молодая участница не только индийской делегации, но и всего фестиваля, 14-летняя Сара Шарма отметила, что была восхищена природой Сочи и новыми встречами. "Я благодарна за то, что вы помогли мне увидеть Сочи, меня поразила красота природы, горы и море были идеальным фоном для части самых интересных занятий и мастер-классов. Мы много говорили о поэзии, культуре России и о том, как они влияют на выбор людей в мире. Я думаю, что самое лучшее в этом фестивале для меня - это то, что я познакомилась с разными людьми. Я познакомилась с ребятами из стольких разных стран, в том числе из Сирии, Египта, Колумбии, Бразилии, и это было просто феноменально... Я так благодарна и так глубоко признательна людям, которые сделали это возможным: членам команды фестиваля, посольству России, организаторам и волонтерам фестиваля", - сказала она. По данным Ruptly, во Всемирном фестивале молодежи приняли участие более 30 тысяч человек, половина из них приехала из-за границы. Гости фестиваля установили мировой рекорд, устроив самый многонациональный хоровод дружбы, в нем участвовали представители 73 национальностей из 150 стран мира.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

россия

сирия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, денис алипов, владимир путин, россия, сирия, сочи