Индийские студенты поблагодарили Россию за организацию фестиваля молодежи

Индийские студенты поблагодарили Россию за организацию ВФМ-2024
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!".
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на многих языках мира.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит людям лучше понимать друг друга.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.