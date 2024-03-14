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Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период
Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период - РИА Новости, 14.03.2024
Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предостерёг единороссов от благодушия в труднейший период для РФ и призвал рассуждать о вопросах развития страны... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:29
2024-03-14T19:29
2024-03-14T19:29
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предостерёг единороссов от благодушия в труднейший период для РФ и призвал рассуждать о вопросах развития страны спокойно. "От чего я хотел бы вас в конце предостеречь, такая сейчас спокойная, расслабленная атмосфера, от благодушия. У нас, вы сами это отлично понимаете, труднейший период нашей жизни. Труднейший. Это не означает, что орать надо там, волосы рвать на голове, биться в истерике… Нет, наоборот надо спокойно обо всем рассуждать", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период
Медведев предостерег "Единую Россию" одновременно от расслабленности и истерик
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предостерёг единороссов от благодушия в труднейший период для РФ и призвал рассуждать о вопросах развития страны спокойно.
"От чего я хотел бы вас в конце предостеречь, такая сейчас спокойная, расслабленная атмосфера, от благодушия. У нас, вы сами это отлично понимаете, труднейший период нашей жизни. Труднейший. Это не означает, что орать надо там, волосы рвать на голове, биться в истерике… Нет, наоборот надо спокойно обо всем рассуждать", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР.
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