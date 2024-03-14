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Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период - РИА Новости, 14.03.2024
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19:29 14.03.2024
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Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период
Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период - РИА Новости, 14.03.2024
Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предостерёг единороссов от благодушия в труднейший период для РФ и призвал рассуждать о вопросах развития страны... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:29
2024-03-14T19:29
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предостерёг единороссов от благодушия в труднейший период для РФ и призвал рассуждать о вопросах развития страны спокойно. "От чего я хотел бы вас в конце предостеречь, такая сейчас спокойная, расслабленная атмосфера, от благодушия. У нас, вы сами это отлично понимаете, труднейший период нашей жизни. Труднейший. Это не означает, что орать надо там, волосы рвать на голове, биться в истерике… Нет, наоборот надо спокойно обо всем рассуждать", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР.
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политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период

Медведев предостерег "Единую Россию" одновременно от расслабленности и истерик

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии "Единая Россия"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предостерёг единороссов от благодушия в труднейший период для РФ и призвал рассуждать о вопросах развития страны спокойно.
"От чего я хотел бы вас в конце предостеречь, такая сейчас спокойная, расслабленная атмосфера, от благодушия. У нас, вы сами это отлично понимаете, труднейший период нашей жизни. Труднейший. Это не означает, что орать надо там, волосы рвать на голове, биться в истерике… Нет, наоборот надо спокойно обо всем рассуждать", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР.
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