https://ria.ru/20240314/er-1933043914.html

Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период

Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период - РИА Новости, 14.03.2024

Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предостерёг единороссов от благодушия в труднейший период для РФ и призвал рассуждать о вопросах развития страны... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:29

2024-03-14T19:29

2024-03-14T19:29

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предостерёг единороссов от благодушия в труднейший период для РФ и призвал рассуждать о вопросах развития страны спокойно. "От чего я хотел бы вас в конце предостеречь, такая сейчас спокойная, расслабленная атмосфера, от благодушия. У нас, вы сами это отлично понимаете, труднейший период нашей жизни. Труднейший. Это не означает, что орать надо там, волосы рвать на голове, биться в истерике… Нет, наоборот надо спокойно обо всем рассуждать", - сказал он на заседании программной комиссии ЕР.

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия