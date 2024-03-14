https://ria.ru/20240314/energobloki-1933001823.html

"Росатом" объявил о планах построить 17 энергоблоков АЭС к 2035 году

"Росатом" объявил о планах построить 17 энергоблоков АЭС к 2035 году - РИА Новости, 14.03.2024

"Росатом" объявил о планах построить 17 энергоблоков АЭС к 2035 году

"Росатом" до 2035 года должен построить в России 17 энергоблоков АЭС, чтобы к 2045 году нарастить долю атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25% с... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:52

2024-03-14T16:52

2024-03-14T16:52

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Росатом" до 2035 года должен построить в России 17 энергоблоков АЭС, чтобы к 2045 году нарастить долю атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25% с нынешних 20%, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии начала строительства энергоблока №7 Ленинградской АЭС. В ходе нее глава государства напомнил о задаче повысить к 2045 году долю атомной генерации до 25% с 20%. "Мы хорошо понимаем под руководством правительства вместе с Минэнерго, что нам нужно - до 2035 года нам предстоит построить 17 атомных энергоблоков", - сказал Лихачев. В беседе с журналистами после церемонии Лихачев отметил, что выполнение поручения президента о наращивании доли атомной генерации - "это новая эпоха" для "Росатома". "Потому что предстоит построить за 20 лет более 40 энергомощностей - крупных блоков, малых станций, наземных, плавучих", - пояснил глава госкорпорации. Лихачев отметил, что будут строиться не только энергоблоки поколения 3+, но и инновационные блоки четвертого поколения с реакторами на быстрых нейтронах. "Здесь, действительно, на два десятилетия работы хватит всем", - добавил Лихачев.

https://ria.ru/20240117/rosatom-1921828922.html

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии