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"Росатом" объявил о планах построить 17 энергоблоков АЭС к 2035 году - РИА Новости, 14.03.2024
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16:52 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/energobloki-1933001823.html
"Росатом" объявил о планах построить 17 энергоблоков АЭС к 2035 году
"Росатом" объявил о планах построить 17 энергоблоков АЭС к 2035 году - РИА Новости, 14.03.2024
"Росатом" объявил о планах построить 17 энергоблоков АЭС к 2035 году
"Росатом" до 2035 года должен построить в России 17 энергоблоков АЭС, чтобы к 2045 году нарастить долю атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25% с... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:52
2024-03-14T16:52
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Росатом" до 2035 года должен построить в России 17 энергоблоков АЭС, чтобы к 2045 году нарастить долю атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25% с нынешних 20%, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии начала строительства энергоблока №7 Ленинградской АЭС. В ходе нее глава государства напомнил о задаче повысить к 2045 году долю атомной генерации до 25% с 20%. "Мы хорошо понимаем под руководством правительства вместе с Минэнерго, что нам нужно - до 2035 года нам предстоит построить 17 атомных энергоблоков", - сказал Лихачев. В беседе с журналистами после церемонии Лихачев отметил, что выполнение поручения президента о наращивании доли атомной генерации - "это новая эпоха" для "Росатома". "Потому что предстоит построить за 20 лет более 40 энергомощностей - крупных блоков, малых станций, наземных, плавучих", - пояснил глава госкорпорации. Лихачев отметил, что будут строиться не только энергоблоки поколения 3+, но и инновационные блоки четвертого поколения с реакторами на быстрых нейтронах. "Здесь, действительно, на два десятилетия работы хватит всем", - добавил Лихачев.
https://ria.ru/20240117/rosatom-1921828922.html
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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
"Росатом" объявил о планах построить 17 энергоблоков АЭС к 2035 году

Лихачев: "Росатом" до 2035 года должен построить в России 17 энергоблоков АЭС

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРостовская АЭС
Ростовская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Росатом" до 2035 года должен построить в России 17 энергоблоков АЭС, чтобы к 2045 году нарастить долю атомной генерации в общем энергобалансе страны до 25% с нынешних 20%, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи принял участие в торжественной церемонии начала строительства энергоблока №7 Ленинградской АЭС. В ходе нее глава государства напомнил о задаче повысить к 2045 году долю атомной генерации до 25% с 20%.
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"Мы хорошо понимаем под руководством правительства вместе с Минэнерго, что нам нужно - до 2035 года нам предстоит построить 17 атомных энергоблоков", - сказал Лихачев.
В беседе с журналистами после церемонии Лихачев отметил, что выполнение поручения президента о наращивании доли атомной генерации - "это новая эпоха" для "Росатома". "Потому что предстоит построить за 20 лет более 40 энергомощностей - крупных блоков, малых станций, наземных, плавучих", - пояснил глава госкорпорации.
Лихачев отметил, что будут строиться не только энергоблоки поколения 3+, но и инновационные блоки четвертого поколения с реакторами на быстрых нейтронах. "Здесь, действительно, на два десятилетия работы хватит всем", - добавил Лихачев.
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