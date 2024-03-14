https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

Ответите вдвойне: за воровство Россия разорит экономику Европы дотла

Ответите вдвойне: за воровство Россия разорит экономику Европы дотла - РИА Новости, 14.03.2024

Ответите вдвойне: за воровство Россия разорит экономику Европы дотла

МИД России вызвал "на ковер" посла Швейцарии в Москве и выразил протест в связи с решением швейцарского парламента разработать схему для "легальной" конфискации РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:00

2024-03-14T08:00

2024-03-14T08:10

россия

европа

украина

владимир путин

дидье рейндерс

антон силуанов

евросоюз

euroclear

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МИД России вызвал "на ковер" посла Швейцарии в Москве и выразил протест в связи с решением швейцарского парламента разработать схему для "легальной" конфискации замороженных российских активов на своей территории. Речь идет о 8,5 миллиарда долларов, прибыль от использования которых Швейцария хочет отправить на нужды Украины.В российском МИД уточнили: несмотря на то что сами активы остаются (пока) нетронутыми, даже использование от них прибыли будет являться воровством и повлечет не просто зеркальный, а зазеркальный ответ, поскольку подобный шаг обнуляет основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета. "Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного "репарационного механизма" будет являться не чем иным, как воровством на государственном уровне".На самом деле европейцы уже два года возятся как мартышка с очками с замороженными активами России, пытаясь как-то решить возникшую дилемму: как же украсть российские деньги, но чтобы им за это ничего не было? Для Европы это непраздный вопрос: в случае успешного скрещивания волков и овец они и свою киснущую экономику немного поправят, и вечно просящему киевскому режиму помогут, и сферическую солидарность покажут, и Путину насолят.Повышенный же интерес к этой теме именно сейчас связан с тем, что коллективный Запад уже пришел к неутешительному выводу, что военно-экономический блицкриг против России провалился и весело начавшуюся вечеринку пора закруглять, пока гости не сожгли сцену и не изувечили тамаду.Генсек НАТО Столтенберг, глубоко вздохнув, заявил, что сейчас уже нужно "обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация". Иными словами, сейчас не обсуждаются ни военная победа Запада и Украины над Россией, ни возвращение под контроль Киева освобожденных территорий — речь идет исключительно о выживании остатков Украины.Поэтому не желающие помирать и страдать за Украину европейцы вьются ужом, чтобы нагадить России хотя бы в сфере международных финансов, где они считают себя всесильными магами и волшебниками уровня Саурона.Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на днях заявил, что ЕС рассчитывает заработать на замороженных суверенных активах России до 2027-го 15 миллиардов евро. Еврокомиссия даже разработала хитрый план, согласно которому уже в июле этого года Евросоюз может передать Киеву два-три миллиарда евро прибыли с российских активов. По словам главы дипломатии Евросоюза Борреля, "потенциальное использование доходов от замороженных российских активов для поставок и закупок военной помощи для Украины может стать еще одним шагом вперед".Однако, несмотря на активное подзуживание США, хитрый план профессиональных евробюрократов встретил ожесточенное сопротивление европейских финансовых кругов, которые пришли в ужас оттого, что данное неприкрытое воровство может в одночасье разрушить их уютный прибыльный мирок, который держится исключительно на мифах о "неприкосновенности частной собственности", "миропорядке, основанном на правилах", а главное — на вере инвесторов в то, что их не кинут.И опасения их более чем оправданны.Напомним, что замороженные в Европе российские активы представляют собой не золотые слитки и не палеты банкнот, а виртуально-электронные ценные бумаги на специальных брокерских счетах, которыми заведуют крупные так называемые клиринг-хаусы вроде Euroclear и Clearstream.Эти же организации имеют значительные активы в российской юрисдикции, и их руководство прекрасно понимает, что через секунду после легализации воровства российских средств в Европе их российским активам можно сразу петь "Прощание славянки". Это более чем прозрачно подтвердил министр финансов России Антон Силуанов: "Этим шагом, если он произойдет, наши западные коллеги сделают хуже только себе. Мы найдем выход, у нас есть чем ответить, поскольку в России тоже заморожены достаточные объемы финансовых активов иностранных инвесторов".Для справки: по некоторым оценкам, в Европе заморожено порядка 300 миллиардов евро российских активов. А в России, паче чаяния придется "зеркалить", может быть изящно экспроприировано столько же, а по некоторым данным — вдвое больше.Но для еврофинансистов это даже не самое страшное.А страшное заключается в том, что в случае ответного изъятия западных активов в России их владельцы придут — угадайте, куда? — в тот же Euroclear, потребуют возмещения убытков и вдогонку подадут в суд на возмещение всяческих ущербов.Так вот, по мнению информированных источников, это легко может обанкротить и "поставить на колени всю европейскую финансовую систему" с учетом того, что только у упомянутого выше Euroclear в управлении активов больше, чем весь бюджет ЕС.Есть стойкое ощущение, что безликие холеные дяди, сидящие в тишине на "старых" евроденьгах (включая Ротшильдов), сделали куда надо пару звонков и объяснили кому надо политику партии, потому что сразу после этого и креатура Ротшильдов — Макрон — сдал назад и заявил, что "диалог об изъятии российских замороженных активов ослабит Европу", и Белый дом распространил информацию, что "Байдену нужны от конгресса США законные полномочия для конфискации российских активов, а сейчас их нет", а директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила, что "конфискация Западом российских активов несет риски для международной валютной системы".Мы не знаем, кто победит в борьбе еврофинансистов и евробюрократов.Но ясно одно: в случае победы беспредела Россия способна сделать США и Европе гораздо больнее, чем они смогут сделать больно нам.И данная ситуация — еще одно китайское предупреждение тем, кто решил, что российские деньги для Запада не пахнут.Владимир Путин более 20 лет назад говорил про суды и пыль, а недавно (наверное, в последний раз) сказал: "Отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции. Не выводить за рубеж активы. Чтобы потом не думать, как им помочь".Кто имеет уши — да услышит.

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россия

европа

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россия, европа, украина, владимир путин, дидье рейндерс, антон силуанов, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии