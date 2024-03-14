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Старовойт предупредил о попытках ДРГ проникнуть в Курскую область - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 14.03.2024 (обновлено: 12:07 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/drg-1932910673.html
Старовойт предупредил о попытках ДРГ проникнуть в Курскую область
Старовойт предупредил о попытках ДРГ проникнуть в Курскую область - РИА Новости, 14.03.2024
Старовойт предупредил о попытках ДРГ проникнуть в Курскую область
Украинские диверсанты продолжают тщетные попытки прорваться в курский посёлок Тёткино, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T11:51
2024-03-14T12:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
курская область
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Украинские диверсанты продолжают тщетные попытки прорваться в курский посёлок Тёткино, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать", — написал он.Теткино подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд, заявил ранее в четверг Старовойт.Минобороны РФ накануне сообщило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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вооруженные силы рф, курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
Старовойт предупредил о попытках ДРГ проникнуть в Курскую область

Старовойт: украинские диверсанты продолжают тщетные попытки прорваться в Теткино

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Украинские диверсанты продолжают тщетные попытки прорваться в курский посёлок Тёткино, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать", — написал он.
Теткино подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд, заявил ранее в четверг Старовойт.
Минобороны РФ накануне сообщило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФКурская областьРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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