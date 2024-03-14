https://ria.ru/20240314/drg-1932910673.html

Старовойт предупредил о попытках ДРГ проникнуть в Курскую область

Старовойт предупредил о попытках ДРГ проникнуть в Курскую область - РИА Новости, 14.03.2024

Старовойт предупредил о попытках ДРГ проникнуть в Курскую область

Украинские диверсанты продолжают тщетные попытки прорваться в курский посёлок Тёткино, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T11:51

2024-03-14T11:51

2024-03-14T12:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

курская область

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Украинские диверсанты продолжают тщетные попытки прорваться в курский посёлок Тёткино, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили и не позволят им это сделать", — написал он.Теткино подвергается ударам со стороны Украины третий день подряд, заявил ранее в четверг Старовойт.Минобороны РФ накануне сообщило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области. Во вторник с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

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вооруженные силы рф, курская область, роман старовойт, происшествия