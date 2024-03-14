https://ria.ru/20240314/dokhod-1932843609.html
В Госдуме предложили увеличить доход самозанятых
В Госдуме предложили увеличить доход самозанятых - РИА Новости, 14.03.2024
В Госдуме предложили увеличить доход самозанятых
Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее председателем Леонидом Слуцким разработала законопроект об увеличении до 3,4 миллиона рублей годовых доходов самозанятых... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T03:11
2024-03-14T03:11
2024-03-14T03:11
экономика
леонид слуцкий (политик)
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лдпр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее председателем Леонидом Слуцким разработала законопроект об увеличении до 3,4 миллиона рублей годовых доходов самозанятых при специальном налоговом режиме. "Предлагаем скорректировать предел годового дохода самозанятого… Самозанятые смогут спокойно работать, зарабатывать деньги для семьи и двигать креативную экономику страны… К концу 2023 года в России почти 10 миллионов самозанятых и количество постоянно растет. Для многих эта форма оказалась очень удобной, простой для регистрации и отчетности. Специальный налоговый режим при общегодовом доходе до 2,4 миллиона рублей делал такую хозяйственную форму особенно привлекательной", - сообщил Слуцкий РИА Новости. Законопроектом предлагается внести изменение в статью 4 федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", предусматривающего увеличение максимального дохода самозанятого до 3,4 миллиона рублей, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. Данный максимальный размер дохода самозанятого не менялся со дня вступления в силу указанного ФЗ, то есть с 1 января 2019 года, отмечается в ней.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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экономика, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Экономика, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили увеличить доход самозанятых
В ЛДПР предложили увеличить доход самозанятых для специального налогового режима
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее председателем Леонидом Слуцким разработала законопроект об увеличении до 3,4 миллиона рублей годовых доходов самозанятых при специальном налоговом режиме.
"Предлагаем скорректировать предел годового дохода самозанятого… Самозанятые смогут спокойно работать, зарабатывать деньги для семьи и двигать креативную экономику страны… К концу 2023 года в России почти 10 миллионов самозанятых и количество постоянно растет. Для многих эта форма оказалась очень удобной, простой для регистрации и отчетности. Специальный налоговый режим при общегодовом доходе до 2,4 миллиона рублей делал такую хозяйственную форму особенно привлекательной", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
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Законопроектом предлагается внести изменение в статью 4 федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", предусматривающего увеличение максимального дохода самозанятого до 3,4 миллиона рублей, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Данный максимальный размер дохода самозанятого не менялся со дня вступления в силу указанного ФЗ, то есть с 1 января 2019 года, отмечается в ней.
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