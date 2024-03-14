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Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 14.03.2024 (обновлено: 13:09 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/diversanty-1932928611.html
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой - РИА Новости, 14.03.2024
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой
Росгвардейцы, военнослужащие и пограничники ФСБ вступили в бой с членами украинских диверсионно-разведывательных групп, пытающимися проникнуть в Курскую... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:46
2024-03-14T13:09
безопасность
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
курская область
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Росгвардейцы, военнослужащие и пограничники ФСБ вступили в бой с членами украинских диверсионно-разведывательных групп, пытающимися проникнуть в Курскую область, сообщила Росгвардия в Telegram-канале."Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у поселка Теткино", — говорится в публикации.О попытке проникновения диверсантов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт около 11:45 мск. Он призвал жителей сохранять бдительность и сообщать властям о подозрительных лицах, предметах и беспилотниках.Российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях. Так, 12 марта украинские боевики после интенсивных обстрелов гражданских объектов попытались проникнуть в приграничные районы при поддержке танков и боевых бронированных машин. Они попытались атаковать одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня российские военные отбили еще четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся устроить прорыв в районе Теткино.Только за один день противник потерял убитыми 234 диверсанта, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.Попытки Украины атаковать приграничные районы России объясняются неудачами на линии боевого соприкосновения, сообщил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что Киев в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.
https://ria.ru/20240313/kadyrov-1932821774.html
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская область
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Курская область
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой

Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Росгвардейцы, военнослужащие и пограничники ФСБ вступили в бой с членами украинских диверсионно-разведывательных групп, пытающимися проникнуть в Курскую область, сообщила Росгвардия в Telegram-канале.
"Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у поселка Теткино", — говорится в публикации.
Кадр видео о ликвидации украинских ДРГ, предпринявших попытку прорваться на территорию России, размещенного Рамзаном Кадыровым
Кадыров показал кадры поражения ВСУ при попытке прорыва российской границы
Вчера, 20:58
О попытке проникновения диверсантов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт около 11:45 мск. Он призвал жителей сохранять бдительность и сообщать властям о подозрительных лицах, предметах и беспилотниках.
Российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях.
Так, 12 марта украинские боевики после интенсивных обстрелов гражданских объектов попытались проникнуть в приграничные районы при поддержке танков и боевых бронированных машин. Они попытались атаковать одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня российские военные отбили еще четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся устроить прорыв в районе Теткино.
Только за один день противник потерял убитыми 234 диверсанта, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.
Попытки Украины атаковать приграничные районы России объясняются неудачами на линии боевого соприкосновения, сообщил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что Киев в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.
Уничтоженная техника украинских ДРГ в районе Сподарюшино - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники украинских ДРГ
12 марта, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Курская область
 
 
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