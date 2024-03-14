https://ria.ru/20240314/diversanty-1932928611.html

Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой

Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой - РИА Новости, 14.03.2024

Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой

Росгвардейцы, военнослужащие и пограничники ФСБ вступили в бой с членами украинских диверсионно-разведывательных групп, пытающимися проникнуть в Курскую... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:46

2024-03-14T12:46

2024-03-14T13:09

безопасность

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

курская область

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Росгвардейцы, военнослужащие и пограничники ФСБ вступили в бой с членами украинских диверсионно-разведывательных групп, пытающимися проникнуть в Курскую область, сообщила Росгвардия в Telegram-канале."Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у поселка Теткино", — говорится в публикации.О попытке проникновения диверсантов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт около 11:45 мск. Он призвал жителей сохранять бдительность и сообщать властям о подозрительных лицах, предметах и беспилотниках.Российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях. Так, 12 марта украинские боевики после интенсивных обстрелов гражданских объектов попытались проникнуть в приграничные районы при поддержке танков и боевых бронированных машин. Они попытались атаковать одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня российские военные отбили еще четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся устроить прорыв в районе Теткино.Только за один день противник потерял убитыми 234 диверсанта, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.Попытки Украины атаковать приграничные районы России объясняются неудачами на линии боевого соприкосновения, сообщил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что Киев в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.

https://ria.ru/20240313/kadyrov-1932821774.html

https://ria.ru/20240312/drg-1932553391.html

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская область