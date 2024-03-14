https://ria.ru/20240314/diversanty-1932928611.html
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой - РИА Новости, 14.03.2024
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой
Росгвардейцы, военнослужащие и пограничники ФСБ вступили в бой с членами украинских диверсионно-разведывательных групп, пытающимися проникнуть в Курскую... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:46
2024-03-14T12:46
2024-03-14T13:09
безопасность
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855328604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86d30570b6bb6fdc259400edf8c693a1.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Росгвардейцы, военнослужащие и пограничники ФСБ вступили в бой с членами украинских диверсионно-разведывательных групп, пытающимися проникнуть в Курскую область, сообщила Росгвардия в Telegram-канале."Подразделения Росгвардии участвуют в отражении нападения вражеских ДРГ у поселка Теткино", — говорится в публикации.О попытке проникновения диверсантов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт около 11:45 мск. Он призвал жителей сохранять бдительность и сообщать властям о подозрительных лицах, предметах и беспилотниках.Российские силовые структуры с 10 марта пресекли несколько попыток нарушить госграницу в Белгородской и Курской областях. Так, 12 марта украинские боевики после интенсивных обстрелов гражданских объектов попытались проникнуть в приграничные районы при поддержке танков и боевых бронированных машин. Они попытались атаковать одновременно на трех направлениях в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня российские военные отбили еще четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся устроить прорыв в районе Теткино.Только за один день противник потерял убитыми 234 диверсанта, семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортера.Попытки Украины атаковать приграничные районы России объясняются неудачами на линии боевого соприкосновения, сообщил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву 13 марта. Президент подчеркнул, что Киев в 2023 году не добился ни одной из поставленных целей.
https://ria.ru/20240313/kadyrov-1932821774.html
https://ria.ru/20240312/drg-1932553391.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855328604_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_d31653189de35df9d75f55edef967f69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская область
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Курская область
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой
Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область, идет бой