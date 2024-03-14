https://ria.ru/20240314/delo-1933056413.html

В Дагестане завели дело на трех чиновников из-за махинаций с землей

В Дагестане завели дело на трех чиновников из-за махинаций с землей - РИА Новости, 14.03.2024

В Дагестане завели дело на трех чиновников из-за махинаций с землей

Уголовное дело по факту махинаций с муниципальной землей возбудили в Дагестане против трех чиновников администрации города Избербаш и двух руководителей частной РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T20:35

2024-03-14T20:35

2024-03-14T20:35

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избербаш

россия

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МАХАЧКАЛА, 14 мар - РИА Новости. Уголовное дело по факту махинаций с муниципальной землей возбудили в Дагестане против трех чиновников администрации города Избербаш и двух руководителей частной организации, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры республики. "Прокуратурой города Избербаша проведена проверка исполнения земельного и градостроительного законодательства… По материалам прокурорской проверки в отношении трех должностных лиц администрации города возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а в отношении двух руководителей коммерческой организации – по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", – говорится в сообщении. По данным следствия, в 2020 году в результате незаконных действий чиновников мэрии Избербаша право собственности на муниципальный земельный участок площадью 312 квадратных метров и рыночной стоимостью более 4 миллионов рублей приобрела коммерческая организация. Затем это право на основании договоров купли-продажи перешло иным людям. Позже этой же организации выдали разрешение на строительство на указанном участке объекта капитального строительства и на ввод его в эксплуатацию. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, подозреваемые чиновники – начальники отделов городской администрации.

https://ria.ru/20240311/vzyatki-1932276567.html

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происшествия, избербаш, россия