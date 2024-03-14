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Под Новосибирском завели дело на мать за ненадлежащее обращение с ребенком - РИА Новости, 14.03.2024
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17:04 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/delo-1933004270.html
Под Новосибирском завели дело на мать за ненадлежащее обращение с ребенком
Под Новосибирском завели дело на мать за ненадлежащее обращение с ребенком - РИА Новости, 14.03.2024
Под Новосибирском завели дело на мать за ненадлежащее обращение с ребенком
Уголовное дело завели в Новосибирской области на женщину, ребёнок которой получил травмы, упав из кроватки, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:04
2024-03-14T17:04
происшествия
новосибирская область
россия
каргатский район
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НОВОСИБИРСК, 14 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели в Новосибирской области на женщину, ребёнок которой получил травмы, упав из кроватки, сообщило СУСК РФ по региону. "Расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения матерью возложенных обязанностей по воспитанию и уходу за несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении. В следственном управлении пояснили, что уголовное дело возбуждено в отношении 21-летней жительницы Каргатского района, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). "По данным следствия, в одном из сел Каргатского района мать малолетних детей ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию и содержанию, не осуществляла контроль за ними, вследствие чего один из малолетних детей 28 февраля 2024 года получил травмы при падении из колыбели", - сообщили в СУСК. Также, по данным ведомства, с октября 2023 по февраль 2024 года женщина плохо воспитывала своих детей и жестоко обращалась с ними. "В настоящий момент один из детей находится в медицинском учреждении, другой проживает у близких родственников", - добавили в управлении. Прокуратура Новосибирской области в свою очередь сообщает, что в ходе проведённой проверки выявлены нарушения в деятельности органов системы профилактики, бездействие органа опеки и попечительства при защите прав и законных интересов малолетних лиц.
https://ria.ru/20240306/petarda-1931577588.html
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новосибирская область
россия
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происшествия, новосибирская область, россия, каргатский район
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Каргатский район
Под Новосибирском завели дело на мать за ненадлежащее обращение с ребенком

СК: под Новосибирском завели дело на мать за ненадлежащее обращение с ребенком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 14 мар - РИА Новости. Уголовное дело завели в Новосибирской области на женщину, ребёнок которой получил травмы, упав из кроватки, сообщило СУСК РФ по региону.
"Расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения матерью возложенных обязанностей по воспитанию и уходу за несовершеннолетними детьми", - говорится в сообщении.
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В следственном управлении пояснили, что уголовное дело возбуждено в отношении 21-летней жительницы Каргатского района, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).
"По данным следствия, в одном из сел Каргатского района мать малолетних детей ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию и содержанию, не осуществляла контроль за ними, вследствие чего один из малолетних детей 28 февраля 2024 года получил травмы при падении из колыбели", - сообщили в СУСК.
Также, по данным ведомства, с октября 2023 по февраль 2024 года женщина плохо воспитывала своих детей и жестоко обращалась с ними.
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"В настоящий момент один из детей находится в медицинском учреждении, другой проживает у близких родственников", - добавили в управлении.
Прокуратура Новосибирской области в свою очередь сообщает, что в ходе проведённой проверки выявлены нарушения в деятельности органов системы профилактики, бездействие органа опеки и попечительства при защите прав и законных интересов малолетних лиц.
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