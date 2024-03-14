https://ria.ru/20240314/danone-1932918745.html

Песков прокомментировал отмену передачи активов Danone Росимуществу

Песков прокомментировал отмену передачи активов Danone Росимуществу - РИА Новости, 14.03.2024

Песков прокомментировал отмену передачи активов Danone Росимуществу

Решение об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает тенденцию для других таких случаев, каждая ситуация рассматривается отдельно,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:18

2024-03-14T12:18

2024-03-14T12:38

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

danone

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Решение об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает тенденцию для других таких случаев, каждая ситуация рассматривается отдельно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковРанее президент РФ Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем. То есть какой-то здесь тенденции быть не может, это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, danone, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)