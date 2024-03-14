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Песков прокомментировал отмену передачи активов Danone Росимуществу - РИА Новости, 14.03.2024
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12:18 14.03.2024 (обновлено: 12:38 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/danone-1932918745.html
Песков прокомментировал отмену передачи активов Danone Росимуществу
Песков прокомментировал отмену передачи активов Danone Росимуществу - РИА Новости, 14.03.2024
Песков прокомментировал отмену передачи активов Danone Росимуществу
Решение об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает тенденцию для других таких случаев, каждая ситуация рассматривается отдельно,... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:18
2024-03-14T12:38
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
danone
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Решение об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает тенденцию для других таких случаев, каждая ситуация рассматривается отдельно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковРанее президент РФ Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов."Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем. То есть какой-то здесь тенденции быть не может, это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение", - сказал Песков.
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин, danone, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Danone, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Песков прокомментировал отмену передачи активов Danone Росимуществу

Песков связал отмену передачи активов Danone Росимуществу с целесообразностью

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗавод Danone-Юнимилк в Московской области
Завод Danone-Юнимилк в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Завод Danone-Юнимилк в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Решение об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает тенденцию для других таких случаев, каждая ситуация рассматривается отдельно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ранее президент РФ Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем. То есть какой-то здесь тенденции быть не может, это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение", - сказал Песков.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинDanoneФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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