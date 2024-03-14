https://ria.ru/20240314/chp-1932848818.html

Прокуратура назвала возможную причину ЧП с Ми-8 на Колыме

Прокуратура назвала возможную причину ЧП с Ми-8 на Колыме - РИА Новости, 14.03.2024

Прокуратура назвала возможную причину ЧП с Ми-8 на Колыме

Причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T05:49

2024-03-14T05:49

2024-03-14T05:52

происшествия

дальневосточная транспортная прокуратура

магаданская область

эвенск

северо-эвенский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии найдено, оно недалеко от рудника "Кварцевый"."В 11.17 по магаданскому времени в 75 километрах от поселка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района произошла аварийная посадка вертолета Ми-8 перевозчика "Дальнереченск Авиа", следовавшего по маршруту "посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан". По предварительной информации, рейс выполнялся в целях перевозки работников золоторудного месторождения, на борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа. По предварительным данным, причина произошедшего - неисправность двигателя", - говорится в сообщении.К поисково-спасательным мероприятиям привлечено 2 вертолета из аэропорта Магадан, наземная техника.

https://ria.ru/20240210/tela-1926619079.html

https://ria.ru/20240218/evakuatsiya-1928027129.html

магаданская область

эвенск

северо-эвенский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дальневосточная транспортная прокуратура, магаданская область, эвенск, северо-эвенский район