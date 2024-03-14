https://ria.ru/20240314/chp-1932848818.html
Прокуратура назвала возможную причину ЧП с Ми-8 на Колыме
Прокуратура назвала возможную причину ЧП с Ми-8 на Колыме - РИА Новости, 14.03.2024
Прокуратура назвала возможную причину ЧП с Ми-8 на Колыме
Причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T05:49
2024-03-14T05:49
2024-03-14T05:52
происшествия
дальневосточная транспортная прокуратура
магаданская область
эвенск
северо-эвенский район
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Причиной аварии вертолета Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области. Место аварии найдено, оно недалеко от рудника "Кварцевый"."В 11.17 по магаданскому времени в 75 километрах от поселка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района произошла аварийная посадка вертолета Ми-8 перевозчика "Дальнереченск Авиа", следовавшего по маршруту "посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан". По предварительной информации, рейс выполнялся в целях перевозки работников золоторудного месторождения, на борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа. По предварительным данным, причина произошедшего - неисправность двигателя", - говорится в сообщении.К поисково-спасательным мероприятиям привлечено 2 вертолета из аэропорта Магадан, наземная техника.
https://ria.ru/20240210/tela-1926619079.html
https://ria.ru/20240218/evakuatsiya-1928027129.html
магаданская область
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происшествия, дальневосточная транспортная прокуратура, магаданская область, эвенск, северо-эвенский район
Происшествия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Магаданская область, Эвенск, Северо-Эвенский район
Прокуратура назвала возможную причину ЧП с Ми-8 на Колыме
Прокуратура: причиной ЧП с Ми-8 на Колыме могла стать неисправность двигателя