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При жесткой посадке вертолета на Колыме погиб один человек - РИА Новости, 14.03.2024
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05:41 14.03.2024 (обновлено: 06:06 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/chp-1932848570.html
При жесткой посадке вертолета на Колыме погиб один человек
При жесткой посадке вертолета на Колыме погиб один человек - РИА Новости, 14.03.2024
При жесткой посадке вертолета на Колыме погиб один человек
Один человек погиб, двое пострадали при жесткой посадке вертолета в Северо-Эвенском районе Магаданской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T05:41
2024-03-14T06:06
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
северо-эвенский район
магаданская область
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МАГАДАН, 14 мар — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при жесткой посадке вертолета в Северо-Эвенском районе Магаданской области, сообщил РИА Новости начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павел Клочков."По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадавших. Сейчас спасатели отправились туда на вертолете, вылетели также два вертолета "Авиации Колымы". Но лететь к месту ЧП шесть часов. Мы не знаем и возможна ли посадка на месте, поэтому готовимся эвакуировать людей при помощи лебедки. Информации пока мало, ясно, что все произошло вдали от населенных пунктов", — заявил Клочков.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области.Губернатор Магаданской области Сергей Носов написал в Telegram-канале, что медики и спасатели вылетели к месту ЧП с вертолетом на Колыме для эвакуации пострадавших. К поисково-спасательным мероприятиям привлечено два вертолета из аэропорта Магадан, наземная техника.Представитель ЕДДС Северо-Эвенского муниципального округа сообщил РИА Новости, что авария Ми-8 на Колыме произошла в 13—15 километрах от рудника "Кварцевый", место ЧП определено.По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной аварии могла стать неисправность двигателя. В ведомстве также сообщили, что после жесткой посадки Ми-8 на Колыме возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
https://ria.ru/20231204/mi-2-1913586583.html
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россия
северо-эвенский район
магаданская область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, северо-эвенский район, магаданская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Северо-Эвенский район, Магаданская область
При жесткой посадке вертолета на Колыме погиб один человек

МЧС: при жесткой посадке вертолета на Колыме погиб один человек, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАГАДАН, 14 мар — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при жесткой посадке вертолета в Северо-Эвенском районе Магаданской области, сообщил РИА Новости начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павел Клочков.
«
"По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадавших. Сейчас спасатели отправились туда на вертолете, вылетели также два вертолета "Авиации Колымы". Но лететь к месту ЧП шесть часов. Мы не знаем и возможна ли посадка на месте, поэтому готовимся эвакуировать людей при помощи лебедки. Информации пока мало, ясно, что все произошло вдали от населенных пунктов", — заявил Клочков.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов написал в Telegram-канале, что медики и спасатели вылетели к месту ЧП с вертолетом на Колыме для эвакуации пострадавших. К поисково-спасательным мероприятиям привлечено два вертолета из аэропорта Магадан, наземная техника.
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Представитель ЕДДС Северо-Эвенского муниципального округа сообщил РИА Новости, что авария Ми-8 на Колыме произошла в 13—15 километрах от рудника "Кварцевый", место ЧП определено.
По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной аварии могла стать неисправность двигателя. В ведомстве также сообщили, что после жесткой посадки Ми-8 на Колыме возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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