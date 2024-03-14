Чернышенко рассказал о программе по созданию кампусов
Чернышенко: более 50 заявок на создание кампусов ожидается в рамках конкурса
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 50 заявок на создание университетских кампусов ожидается в рамках третьего конкурса на создание таких объектов инфраструктуры, конкурс пройдет в августе, а отобрано будет восемь проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Это беспрецедентная по масштабам строительства и финансирования программа в сфере высшего образования в новейшей истории нашей страны. Благодаря вашей поддержке в августе мы проведем третий конкурс проектов по созданию кампусов, отберем еще не менее восьми проектов. Отмечу, что программа крайне востребована и популярна среди регионов, и мы ожидаем еще больше заявок. Если в первом отборе было 27 заявок, мы отобрали девять, во втором отборе было уже порядка 39 заявок, в третьем предварительно ожидаем более 50 заявок. Конкуренция очень высокая", - сказал Чернышенко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.
Он напомнил, что программа по созданию сети университетских кампусов будет расширена с 25 до 40 кампусов, на это будет направлено более 400 миллиардов рублей, такое финансирование позволит нарастить инвестиции в создание кампусов на общую сумму порядка 1,5 триллионов рублей с учётом расходов на строительство, оснащение и содержание объектов.
По его словам, общая стоимость работ по созданию 17 уже отобранных кампусов превышает полтриллиона рублей, из которых порядка 40% – федеральные средства.
"В феврале на выставке "Россия" вы открыли объекты четырех кампусов: в Москве, Когалыме, Альметьевске и Уфе. До конца года будет введён в эксплуатацию ещё 21 объект в Нижнем Новгороде, Челябинске, Калининграде, Новосибирске и Москве. Темп очень хороший, мы делаем все, чтобы его не сбавлять", - заключил вице-премьер.