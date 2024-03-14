https://ria.ru/20240314/chernyshenko-1933041366.html

Чернышенко рассказал о программе по созданию кампусов

Чернышенко рассказал о программе по созданию кампусов - РИА Новости, 14.03.2024

Чернышенко рассказал о программе по созданию кампусов

Более 50 заявок на создание университетских кампусов ожидается в рамках третьего конкурса на создание таких объектов инфраструктуры, конкурс пройдет в августе,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:11

2024-03-14T19:11

2024-03-14T19:11

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 50 заявок на создание университетских кампусов ожидается в рамках третьего конкурса на создание таких объектов инфраструктуры, конкурс пройдет в августе, а отобрано будет восемь проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Это беспрецедентная по масштабам строительства и финансирования программа в сфере высшего образования в новейшей истории нашей страны. Благодаря вашей поддержке в августе мы проведем третий конкурс проектов по созданию кампусов, отберем еще не менее восьми проектов. Отмечу, что программа крайне востребована и популярна среди регионов, и мы ожидаем еще больше заявок. Если в первом отборе было 27 заявок, мы отобрали девять, во втором отборе было уже порядка 39 заявок, в третьем предварительно ожидаем более 50 заявок. Конкуренция очень высокая", - сказал Чернышенко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ. Он напомнил, что программа по созданию сети университетских кампусов будет расширена с 25 до 40 кампусов, на это будет направлено более 400 миллиардов рублей, такое финансирование позволит нарастить инвестиции в создание кампусов на общую сумму порядка 1,5 триллионов рублей с учётом расходов на строительство, оснащение и содержание объектов. По его словам, общая стоимость работ по созданию 17 уже отобранных кампусов превышает полтриллиона рублей, из которых порядка 40% – федеральные средства. "В феврале на выставке "Россия" вы открыли объекты четырех кампусов: в Москве, Когалыме, Альметьевске и Уфе. До конца года будет введён в эксплуатацию ещё 21 объект в Нижнем Новгороде, Челябинске, Калининграде, Новосибирске и Москве. Темп очень хороший, мы делаем все, чтобы его не сбавлять", - заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20240229/remont-1930292227.html

https://rsport.ria.ru/20240225/sport-1929365727.html

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россия, москва, когалым, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, выставка-форум "россия"