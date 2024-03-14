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В Буркина-Фасо призвали не есть летучих мышей из-за аномалии - РИА Новости, 14.03.2024
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03:27 14.03.2024 (обновлено: 03:34 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/burkina-faso-1932843932.html
В Буркина-Фасо призвали не есть летучих мышей из-за аномалии
В Буркина-Фасо призвали не есть летучих мышей из-за аномалии - РИА Новости, 14.03.2024
В Буркина-Фасо призвали не есть летучих мышей из-за аномалии
Губернатор Западно-Центральной области Буркина-Фасо Бубакара Нухуна Траоре призвал местных жителей не употреблять в пищу летучих мышей, умерших по неизвестной... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T03:27
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УАГАДУГУ, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Западно-Центральной области Буркина-Фасо Бубакара Нухуна Траоре призвал местных жителей не употреблять в пищу летучих мышей, умерших по неизвестной причине, передает Информационное агентство Буркина (AIB). "Губернатор Западно-Центральной области призвал население не трогать и не употреблять в пищу найденных мертвыми диких животных, особенно летучих мышей", - говорится в сообщении. Агентство уточняет, что 1 март в деревне Кулгорин департамента Бинго провинции Булькимде в Западно-Центральной области была отмечена аномально высокая смертность летучих мышей. "Летучие мыши, которые подозрительно погибли в коммуне Бинго, были сожжены совместной командой министерств окружающей среды и животных ресурсов" - отмечает AIB. Известно, что летучие мыши могут быть переносчиками возбудителей инфекций, способных заражать людей. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в китайский Ухань для установления происхождения коронавируса, в нем говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.
https://ria.ru/20221207/tmu-1836728402.html
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воз, буркина-фасо, в мире
ВОЗ, Буркина-Фасо, В мире
В Буркина-Фасо призвали не есть летучих мышей из-за аномалии

В Буркина-Фасо призвали не есть летучих мышей, умерших по неизвестной причине

© Depositphotos.com / javarmanЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Depositphotos.com / javarman
Летучая мышь. Архивное фото
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УАГАДУГУ, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Западно-Центральной области Буркина-Фасо Бубакара Нухуна Траоре призвал местных жителей не употреблять в пищу летучих мышей, умерших по неизвестной причине, передает Информационное агентство Буркина (AIB).
"Губернатор Западно-Центральной области призвал население не трогать и не употреблять в пищу найденных мертвыми диких животных, особенно летучих мышей", - говорится в сообщении.
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Агентство уточняет, что 1 март в деревне Кулгорин департамента Бинго провинции Булькимде в Западно-Центральной области была отмечена аномально высокая смертность летучих мышей.
"Летучие мыши, которые подозрительно погибли в коммуне Бинго, были сожжены совместной командой министерств окружающей среды и животных ресурсов" - отмечает AIB.
Известно, что летучие мыши могут быть переносчиками возбудителей инфекций, способных заражать людей.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в китайский Ухань для установления происхождения коронавируса, в нем говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.
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