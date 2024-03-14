Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области
Путин наградил замглавы района Белгородской области, подорвавшегося на мине
© Администрация Краснояружского районаЗаместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко
© Администрация Краснояружского района
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который в машине подорвался на мине в Белгородской области.
"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью "За отвагу" Бородаенко Игоря Васильевича - заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области - секретаря Совета безопасности (посмертно)", — говорится в указе о награждении государственными наградами РФ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко, подорвавшийся на мине, скончался в больнице.
Инцидент произошел в среду в Краснояружском районе. Как писал Гладков, в районе хутора Высокий автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Личности пострадавших тогда не раскрывались, отмечалось лишь, что у одного частичная ампутация ног, у второго и третьего сотрясения мозга. Позже Гладков уточнил, что второй пострадавшей является глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Третий пострадавший, водитель скотовоза Нуриддин Агалиев, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами органов грудной клетки и брюшной полости.