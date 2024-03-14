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Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области - РИА Новости, 14.03.2024
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19:58 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/borodaenko-1933050232.html
Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области
Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области - РИА Новости, 14.03.2024
Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области
Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который в машине... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:58
2024-03-14T19:58
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
владимир путин
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который в машине подорвался на мине в Белгородской области. "За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью "За отвагу" Бородаенко Игоря Васильевича - заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области - секретаря Совета безопасности (посмертно)", — говорится в указе о награждении государственными наградами РФ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко, подорвавшийся на мине, скончался в больнице. Инцидент произошел в среду в Краснояружском районе. Как писал Гладков, в районе хутора Высокий автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Личности пострадавших тогда не раскрывались, отмечалось лишь, что у одного частичная ампутация ног, у второго и третьего сотрясения мозга. Позже Гладков уточнил, что второй пострадавшей является глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Третий пострадавший, водитель скотовоза Нуриддин Агалиев, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами органов грудной клетки и брюшной полости.
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белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Происшествия
Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области

Путин наградил замглавы района Белгородской области, подорвавшегося на мине

© Администрация Краснояружского районаЗаместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко
© Администрация Краснояружского района
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который в машине подорвался на мине в Белгородской области.
"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью "За отвагу" Бородаенко Игоря Васильевича - заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области - секретаря Совета безопасности (посмертно)", — говорится в указе о награждении государственными наградами РФ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко, подорвавшийся на мине, скончался в больнице.
Инцидент произошел в среду в Краснояружском районе. Как писал Гладков, в районе хутора Высокий автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Личности пострадавших тогда не раскрывались, отмечалось лишь, что у одного частичная ампутация ног, у второго и третьего сотрясения мозга. Позже Гладков уточнил, что второй пострадавшей является глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Третий пострадавший, водитель скотовоза Нуриддин Агалиев, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами органов грудной клетки и брюшной полости.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВладимир ПутинВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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