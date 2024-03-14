https://ria.ru/20240314/borodaenko-1933050232.html

Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области

Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области - РИА Новости, 14.03.2024

Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который в машине... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:58

2024-03-14T19:58

2024-03-14T19:58

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вячеслав гладков

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "За отвагу" посмертно замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который в машине подорвался на мине в Белгородской области. "За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью "За отвагу" Бородаенко Игоря Васильевича - заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области - секретаря Совета безопасности (посмертно)", — говорится в указе о награждении государственными наградами РФ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко, подорвавшийся на мине, скончался в больнице. Инцидент произошел в среду в Краснояружском районе. Как писал Гладков, в районе хутора Высокий автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Личности пострадавших тогда не раскрывались, отмечалось лишь, что у одного частичная ампутация ног, у второго и третьего сотрясения мозга. Позже Гладков уточнил, что второй пострадавшей является глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Третий пострадавший, водитель скотовоза Нуриддин Агалиев, был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами органов грудной клетки и брюшной полости.

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белгородская область, россия, владимир путин, вячеслав гладков, происшествия