https://ria.ru/20240314/boeing-1932874533.html

В США Boeing 777 совершил экстренную посадку из-за неисправности

В США Boeing 777 совершил экстренную посадку из-за неисправности - РИА Новости, 14.03.2024

В США Boeing 777 совершил экстренную посадку из-за неисправности

Техническая неисправность у самолета компании Boeing привела к вынужденной посадке пассажирского лайнера в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:15

2024-03-14T10:15

2024-03-14T10:15

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Техническая неисправность у самолета компании Boeing привела к вынужденной посадке пассажирского лайнера в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает телеканал CBS News. "Boeing 777 компании Amercian Airlines был вынужден в среду совершить экстренную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса из-за некой технической проблемы", - говорится в сообщении телеканала. По словам представителя компании, на которого ссылается телеканал, о возникшей проблеме сообщил пилот самолета. Однако что именно стало причиной экстренной посадки не сообщается. При посадке никто из пассажиров не пострадал. В понедельник около 50 человек пострадали из-за технической неполадки, возникшей во время полета самолета Boeing авиакомпании LATAM, следовавшего из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд. Как сообщал телеканал CNN, пилот рейса заявил, что на время потерял контроль над самолетом. Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов. Пятого января самолет Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.

https://ria.ru/20240220/samolet-1928375349.html

https://ria.ru/20240106/samolet-1919901599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лос-анджелес, сша, boeing 777