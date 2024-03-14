Рейтинг@Mail.ru
В США Boeing 777 совершил экстренную посадку из-за неисправности - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/boeing-1932874533.html
В США Boeing 777 совершил экстренную посадку из-за неисправности
В США Boeing 777 совершил экстренную посадку из-за неисправности - РИА Новости, 14.03.2024
В США Boeing 777 совершил экстренную посадку из-за неисправности
Техническая неисправность у самолета компании Boeing привела к вынужденной посадке пассажирского лайнера в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:15
2024-03-14T10:15
в мире
лос-анджелес
сша
boeing 777
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_218bfde7f0cfed0c09246a600ffea2fe.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Техническая неисправность у самолета компании Boeing привела к вынужденной посадке пассажирского лайнера в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает телеканал CBS News. "Boeing 777 компании Amercian Airlines был вынужден в среду совершить экстренную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса из-за некой технической проблемы", - говорится в сообщении телеканала. По словам представителя компании, на которого ссылается телеканал, о возникшей проблеме сообщил пилот самолета. Однако что именно стало причиной экстренной посадки не сообщается. При посадке никто из пассажиров не пострадал. В понедельник около 50 человек пострадали из-за технической неполадки, возникшей во время полета самолета Boeing авиакомпании LATAM, следовавшего из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд. Как сообщал телеканал CNN, пилот рейса заявил, что на время потерял контроль над самолетом. Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов. Пятого января самолет Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.
https://ria.ru/20240220/samolet-1928375349.html
https://ria.ru/20240106/samolet-1919901599.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569353778_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_21ab75eb7517876df3251dba5f2bd971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, сша, boeing 777
В мире, Лос-Анджелес, США, Boeing 777
В США Boeing 777 совершил экстренную посадку из-за неисправности

Boeing 777 экстренно сел в Лос-Анджелесе из-за технической проблемы

© РИА Новости / Андрей Станавов | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing-777
Пассажирский самолет Boeing-777 - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет Boeing-777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Техническая неисправность у самолета компании Boeing привела к вынужденной посадке пассажирского лайнера в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает телеканал CBS News.
"Boeing 777 компании Amercian Airlines был вынужден в среду совершить экстренную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса из-за некой технической проблемы", - говорится в сообщении телеканала.
Задымление в салоне пассажирского самолета из-за взрыва пауэрбанка у одного из пассажиров. Кадр видео
Летевший в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка
20 февраля, 08:45
По словам представителя компании, на которого ссылается телеканал, о возникшей проблеме сообщил пилот самолета. Однако что именно стало причиной экстренной посадки не сообщается. При посадке никто из пассажиров не пострадал.
В понедельник около 50 человек пострадали из-за технической неполадки, возникшей во время полета самолета Boeing авиакомпании LATAM, следовавшего из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд. Как сообщал телеканал CNN, пилот рейса заявил, что на время потерял контроль над самолетом.
Ранее газета New York Times сообщала, что компания Boeing не прошла 33 из 89 проверок Управления гражданской авиации (FAA) США, которые ведомство начало в рамках расследования инцидента с оторвавшимся в полете фрагментом фюзеляжа у самолета модели 737 Max. По данным издания, Boeing и его поставщик Spirit AeroSystems нарушили многие требования по контролю качества при сборке самолетов.
Пятого января самолет Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершил экстренную посадку в США после того, как у него в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. После инцидента с самолетом 737 MAX 9 управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
В Портленде самолет экстренно сел из-за вылетевшего иллюминатора
6 января, 08:43
 
В миреЛос-АнджелесСШАBoeing 777
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала