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Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 14.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:14 14.03.2024 (обновлено: 07:21 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/bespilotniki-1932852372.html
Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 14.03.2024
Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T07:14
2024-03-14T07:21
специальная военная операция на украине
курская область
россия
белгородская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)", — заявили в оборонном ведомстве.Ранее губернатор Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа, пострадавших нет.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
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курская область, россия, белгородская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 14 БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)", — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа, пострадавших нет.
Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБелгородская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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