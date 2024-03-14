https://ria.ru/20240314/bespilotniki-1932852372.html

Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями

Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 14.03.2024

Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T07:14

2024-03-14T07:14

2024-03-14T07:21

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской области (11 БПЛА) и Курской области (3 БПЛА)", — заявили в оборонном ведомстве.Ранее губернатор Вячеслав Гладков написал в Telegram-канале, что Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа, пострадавших нет.Украина регулярно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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