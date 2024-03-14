https://ria.ru/20240314/bespilotniki-1932845629.html
В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе
В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе - РИА Новости, 14.03.2024
В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе
Два украинских беспилотника сдетонировали в поселке Прохоровка Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T04:05
2024-03-14T04:05
2024-03-14T04:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
вячеслав гладков
прохоровский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Два украинских беспилотника сдетонировали в поселке Прохоровка Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка – беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор", - написал он.Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
прохоровский район
прохоровка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, прохоровский район, прохоровка
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков, Прохоровский район, Прохоровка
В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе
Губернатор: в Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе