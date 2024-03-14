https://ria.ru/20240314/bespilotniki-1932845629.html

В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе

В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе - РИА Новости, 14.03.2024

В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе

Два украинских беспилотника сдетонировали в поселке Прохоровка Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T04:05

2024-03-14T04:05

2024-03-14T04:08

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

вячеслав гладков

прохоровский район

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Два украинских беспилотника сдетонировали в поселке Прохоровка Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка – беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор", - написал он.Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, прохоровский район, прохоровка