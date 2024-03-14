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В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 14.03.2024 (обновлено: 04:08 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/bespilotniki-1932845629.html
В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе
В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе - РИА Новости, 14.03.2024
В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе
Два украинских беспилотника сдетонировали в поселке Прохоровка Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T04:05
2024-03-14T04:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
вячеслав гладков
прохоровский район
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Два украинских беспилотника сдетонировали в поселке Прохоровка Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка – беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор", - написал он.Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
прохоровский район
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белгородская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, прохоровский район, прохоровка
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков, Прохоровский район, Прохоровка
В Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе

Губернатор: в Белгородской области два беспилотника ВСУ сдетонировали в воздухе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Два украинских беспилотника сдетонировали в поселке Прохоровка Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка – беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Глава региона добавил, что на месте работают оперативные службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав ГладковПрохоровский районПрохоровка
 
 
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