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Над территорией Белгородской области сработали системы ПВО
Над территорией Белгородской области сработали системы ПВО - РИА Новости, 14.03.2024
Над территорией Белгородской области сработали системы ПВО
Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T23:27
2024-03-14T23:27
2024-03-14T23:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого марта около 22.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над территорией Белгородской области сработали системы ПВО
Минобороны: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник