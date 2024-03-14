https://ria.ru/20240314/bespilotnik-1933075595.html

Над территорией Белгородской области сработали системы ПВО

Над территорией Белгородской области сработали системы ПВО - РИА Новости, 14.03.2024

Над территорией Белгородской области сработали системы ПВО

Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T23:27

2024-03-14T23:27

2024-03-14T23:29

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Еще один украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого марта около 22.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия, безопасность