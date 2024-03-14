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Над Орловской областью уничтожили третий беспилотник за день - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 14.03.2024 (обновлено: 17:26 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/bespilotnik-1933009442.html
Над Орловской областью уничтожили третий беспилотник за день
Над Орловской областью уничтожили третий беспилотник за день - РИА Новости, 14.03.2024
Над Орловской областью уничтожили третий беспилотник за день
Третий за день украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Орловской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T17:20
2024-03-14T17:26
орловская область
специальная военная операция на украине
андрей клычков
происшествия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Третий за день украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Орловской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале."Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.Клычков уточнил, что оперативные службы работают на месте.
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орловская область, андрей клычков, происшествия
Орловская область, Специальная военная операция на Украине, Андрей Клычков, Происшествия
Над Орловской областью уничтожили третий беспилотник за день

Клычков: над Орловской областью уничтожили третий украинский БПЛА за день

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Третий за день украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Орловской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.
Клычков уточнил, что оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковПроисшествия
 
 
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