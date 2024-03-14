https://ria.ru/20240314/bespilotnik-1933009442.html

Над Орловской областью уничтожили третий беспилотник за день

Над Орловской областью уничтожили третий беспилотник за день - РИА Новости, 14.03.2024

Над Орловской областью уничтожили третий беспилотник за день

Третий за день украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Орловской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T17:20

2024-03-14T17:20

2024-03-14T17:26

орловская область

специальная военная операция на украине

андрей клычков

происшествия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Третий за день украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Орловской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале."Пресечена еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.Клычков уточнил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

орловская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, андрей клычков, происшествия