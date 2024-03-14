https://ria.ru/20240314/bespilotnik-1932881516.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 14.03.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Средствами ПВО украинский беспилотник самолетного типа в четверг уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:38
2024-03-14T10:38
2024-03-14T10:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Средствами ПВО украинский беспилотник самолетного типа в четверг уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Четырнадцатого марта около 09.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны сообщило об уничижении беспилотника над Белгородской областью