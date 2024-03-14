https://ria.ru/20240314/bespilotnik-1932881516.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 14.03.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Средствами ПВО украинский беспилотник самолетного типа в четверг уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:38

2024-03-14T10:38

2024-03-14T10:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Средствами ПВО украинский беспилотник самолетного типа в четверг уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Четырнадцатого марта около 09.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)