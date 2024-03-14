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Губернатор призвал белгородских автомобилистов к осторожности - РИА Новости, 14.03.2024
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16:19 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/belgorod-1932993049.html
Губернатор призвал белгородских автомобилистов к осторожности
Губернатор призвал белгородских автомобилистов к осторожности - РИА Новости, 14.03.2024
Губернатор призвал белгородских автомобилистов к осторожности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после гибели людей при обстрелах ВСУ в четверг призвал быть аккуратными, передвигаясь на автомобилях, при... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T16:19
2024-03-14T16:19
специальная военная операция на украине
безопасность
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после гибели людей при обстрелах ВСУ в четверг призвал быть аккуратными, передвигаясь на автомобилях, при возможности переносить поездки. Гладков подчеркнул, что при обстрелах региона в четверг два человека погибли, передвигаясь на личных машинах. Как он сообщал ранее – это ехавшая за рулем девушка, чье авто улетело в кювет при взрыве, и мужчина, в чей автомобиль прилетел снаряд. "Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны. Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня, тем самым вы потенциально сможете повлиять на то, чтобы сохранить свое здоровье и свою жизнь", - написал Гладков. В четверг Белгородская область подверглась массированным обстрелам. Для сегодняшнего обстрела Белгорода ВСУ использовали ракеты чешской РСЗО Vampire, об этом свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Ракеты чешской РСЗО уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря. Тогда погибли 25 человек.
https://ria.ru/20240313/ataka-1932676546.html
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безопасность, белгород, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Губернатор призвал белгородских автомобилистов к осторожности

Гладков призвал белгородских автомобилистов по возможности отложить поездки

© Официальный канал мэра БелгородаПоследствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024
Последствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024
© Официальный канал мэра Белгорода
Последствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024
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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после гибели людей при обстрелах ВСУ в четверг призвал быть аккуратными, передвигаясь на автомобилях, при возможности переносить поездки.
Гладков подчеркнул, что при обстрелах региона в четверг два человека погибли, передвигаясь на личных машинах. Как он сообщал ранее – это ехавшая за рулем девушка, чье авто улетело в кювет при взрыве, и мужчина, в чей автомобиль прилетел снаряд.
"Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны. Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня, тем самым вы потенциально сможете повлиять на то, чтобы сохранить свое здоровье и свою жизнь", - написал Гладков.
В четверг Белгородская область подверглась массированным обстрелам. Для сегодняшнего обстрела Белгорода ВСУ использовали ракеты чешской РСЗО Vampire, об этом свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Ракеты чешской РСЗО уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря. Тогда погибли 25 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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