https://ria.ru/20240314/belgorod-1932993049.html

Губернатор призвал белгородских автомобилистов к осторожности

Губернатор призвал белгородских автомобилистов к осторожности - РИА Новости, 14.03.2024

Губернатор призвал белгородских автомобилистов к осторожности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после гибели людей при обстрелах ВСУ в четверг призвал быть аккуратными, передвигаясь на автомобилях, при... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:19

2024-03-14T16:19

2024-03-14T16:19

специальная военная операция на украине

безопасность

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после гибели людей при обстрелах ВСУ в четверг призвал быть аккуратными, передвигаясь на автомобилях, при возможности переносить поездки. Гладков подчеркнул, что при обстрелах региона в четверг два человека погибли, передвигаясь на личных машинах. Как он сообщал ранее – это ехавшая за рулем девушка, чье авто улетело в кювет при взрыве, и мужчина, в чей автомобиль прилетел снаряд. "Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны. Если есть хотя бы малейшая возможность, то перенесите эту поездку на один или два дня, тем самым вы потенциально сможете повлиять на то, чтобы сохранить свое здоровье и свою жизнь", - написал Гладков. В четверг Белгородская область подверглась массированным обстрелам. Для сегодняшнего обстрела Белгорода ВСУ использовали ракеты чешской РСЗО Vampire, об этом свидетельствуют фото обломков ракеты, которые проанализировало РИА Новости. Ракеты чешской РСЗО уже неоднократно использовались для обстрела российских территорий, в том числе в ходе удара по Белгороду 30 декабря. Тогда погибли 25 человек.

https://ria.ru/20240313/ataka-1932676546.html

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белгородская область

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Кирилл Волков

безопасность, белгород, вячеслав гладков, белгородская область