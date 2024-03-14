https://ria.ru/20240314/bednost-1932996988.html

Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг рекордного уровня

Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг рекордного уровня - РИА Новости, 14.03.2024

Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг рекордного уровня

Уровень абсолютной бедности в Молдавии впервые в ее истории достиг уровня в 31%, заявила на заседании парламента депутат от оппозиционного блока коммунистов и... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T16:34

2024-03-14T16:34

2024-03-14T16:34

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Уровень абсолютной бедности в Молдавии впервые в ее истории достиг уровня в 31%, заявила на заседании парламента депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман. "Уровень абсолютной бедности вырос и составил 31% от общего количества населения. Впервые в истории республики мы имеем такую цифру, касающуюся уровня абсолютной бедности. О каком качестве управления мы можем говорить, когда 31% наших граждан входят в категорию абсолютной бедности?" - заявила Караман с трибуны парламента. По ее словам, 1,3% населения Молдавии живут на 50 леев (2,83 доллара) в день, что составляет менее 3 долларов. Депутат отметила, что рост зарплат в республике отстает от роста уровня инфляции. "Мы говорим о стагнации, о деградации зарплат… Также у нас выросла безработица на 1,5%, смертность в два раза превышает миграцию, рост миграции отмечен - в день 300 человек уезжают из Молдавии", - добавила депутат, пояснив, что люди уезжают, поскольку не видят для себя возможности развития. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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в мире, молдавия, майя санду