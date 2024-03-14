https://ria.ru/20240314/bednost-1932851116.html

Европу накрыла новая бедность

Европу накрыла новая бедность - РИА Новости, 14.03.2024

Европу накрыла новая бедность

Современный мир цифровых технологий замечательная вещь. Благодаря им мы воочию убеждаемся, что многое из того, о чем нам говорили замполиты в Советской армии,... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:00

2024-03-14T08:00

2024-03-14T10:53

экономика

европа

великобритания

россия

edf

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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Современный мир цифровых технологий замечательная вещь. Благодаря им мы воочию убеждаемся, что многое из того, о чем нам говорили замполиты в Советской армии, оказалось чистой правдой. Пресса Великобритании опубликовала новость, чрезвычайно болезненную для всех верующих в блистательное и повсеместное богатство жителей Европы, потому что сей миф уже не трещит, а на глазах расползается по швам.Британский независимый регулятор, компания Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets), которой законодательно предоставлены широчайшие полномочия по надзору за деятельностью компаний-монополистов, в чьем ведении находятся распределительные газовые и электросети королевства, опубликовала заявление. Оно вызвало бурю возмущения внутри страны и солидарное молчание в континентальной Европе. Представитель Ofgem сообщил, что по состоянию на начало марта 2024 года британские граждане накопили колоссальный долг за электроэнергию. В настоящий момент суммарный объем всех неоплаченных британцами счетов превысил 3,1 миллиарда фунтов стерлингов и продолжает расти. В переводе на более понятные величины это без малого четыре миллиарда долларов или более 360 миллиардов рублей.С учетом, что население Великобритании составляет 67,7 миллиона человек, несложно подсчитать, что каждый гражданин, будь то новорожденный младенец или обитатель дома престарелых, должен около 46 фунтов или 5 400 рублей. Еще раз подчеркнем, что речь идет только об электричестве без учета прочих коммунальных благ.Вообще деятельность ресурсоснабжающих организаций в Европе достаточно сильно отличается в зависимости от страны и локального законодательства, но Великобритания в данном вопросе — это отдельный вид прекрасного.Конкретно Ofgem создавалась как негосударственная организация и, как это водится на Западе, под пафосные речи о защите прав бедных и обездоленных. На практике же она обладает исключительным правом на установку цен за поставленные ресурсы, а также ей вручены все возможные инструменты по принудительному взысканию с потребителей долгов и недоимок. Например, компания может отключить любого должника за исчерпание баланса на кредитной карте, привязанной к оплате коммунальных услуг. Отключение происходит мгновенно, а не после многочисленных письменных и прочих уведомлений, как это принято в России.В упомянутом выше интервью генеральный директор Ofgem Тим Джарвис заявил, что долги у населения росли и раньше, но лавинообразный характер явление приобрело в 2022 году, когда, как любит писать британская пресса, Россия вторглась на территорию Украины. Ситуация стала настолько аховой, что местное правительство рассматривало проект субсидий для погашения резко возросших счетов. Например, рассматривался вариант погашения за счет бюджета всех счетов за электроэнергию, превышающих две с половиной тысячи фунтов. Рассматривался, но принят так и не был.Ofgem своим решением опустила годовой потолок цен на электричество в пересчете на одно домохозяйство до 1690 фунтов, но мера эта оказалась бесполезной. Все тот же Джарвис приводит цифры, из которых следует, что средняя финансовая нагрузка по оплате коммунальных услуг на британскую семью в октябре 2022 года составляла 3500 фунтов (410 тысяч рублей), в январе 2023-го уже 4000 фунтов (469 тысяч рублей), а к концу первого квартала 2024-го этот показатель вырос еще сильнее.Как говорится, прочувствуйте масштаб.Мы не просто так подчеркнули организационную структуру и порядок подчиненности перечисленных игроков. Внутри самой Британии различные организации постоянно требуют от правительства и Ofgem перейти от слов к делу, забыть про Украину и начать защищать собственных граждан. Так благотворительная британская организация National Energy Action (NEA) постоянно стучится во все высокие двери с требованием ограничить рост цен на энергоносители, установить жесткий потолок оплаты коммунальных услуг и начать субсидирование, от чего Уайтхолл, чрезвычайно озабоченный "русской военной угрозой", упорно уклоняется. NEA неоднократно предупреждала Ofgem и правительство, что при сохранении текущих трендов шесть миллионов домохозяйств или десять процентов населения Британии уже в этом году опустятся ниже порога энергетической бедности.Этот термин, кстати, тоже был придуман на Западе и означает финансовое положение, при котором семья не может позволить себе нагреть или охладить дом до комфортной температуры из-за слишком высокой стоимости энергии и прочих расходов.Мрачные прогнозы NEA полностью разделяют энергетическая компания Utilita Energy, общественная организация Citizens Advice и комитет энергетической бедности Великобритании. Из их обращений можно узнать, что долги населения растут, в том числе потому, что Ofgem с молчаливого благословения правительства повсеместно устанавливает специальные аппараты учета, работающие по схеме "pay-as-you-go". Данный механизм подразумевает, что жители оплачивают электричество по фиксированной ставке, что лишает их доступа к киловатт-часам, подешевевшим в ходе суточных биржевых торгов. Британец должен следить, чтобы на привязанном счете всегда были деньги и, если они внезапно закончатся, скажем, ночью или в период отпуска, поутру или по возвращению вас будет ждать ледяной дом с размороженными трубами. Причем эти самые аппараты, так называемые "prepayment meters", гражданам устанавливают принудительно и не спрашивая их согласия. Это уже делают крупнейшие энергопровайдеры, например компании EDF, Scottish Power и Octopus Energy.Мы так детально все это обсуждаем, в том числе, потому что одной из главных причин Brexit было желание Лондона дистанцироваться от наводняемой мигрантами Европы, финансовый корабль которой начал трещать и проседать еще в период разгара войны в Сирии. Как видим, ничего из задуманного не вышло и Британия имеет точно те же проблемы, что и Евросоюз, где на днях Польша официально заявила, что за чертой энергетической бедности уже живет каждый десятый поляк.Ну и главное.По данным Росстата по итогам первого полугодия прошлого года, долги за коммунальные услуги в России составили 900 миллиардов рублей. Интересно то, что долги населения перед управляющими компаниями снизились, а долги УК перед ресурсоснабжающими предприятиями выросли аж на 15 процентов. То есть россияне достаточно исправно платят по счетам, но деньги зависают в организациях-прокладках, увеличивая долговую массу. Оговоримся, что речь идет о полном комплексе услуг, включающем газо-, электроснабжение, ГВС и ХВС, водоотведение, канализацию и вывоз мусора. Как пишут профильные аналитики, это, в том числе, вызвано снижением реального уровня доходов граждан, но, если вам вдруг захочется вновь себя пожалеть, вспомните, что против России введено невообразимое количество разнообразных санкций. При этом к совести неплательщиков долго взывают, а не вырубают сразу свет, воду и канализацию только за то, что у тебя на счете деньги закончились. И уж тем более никому из россиян не снились платежки за электричество в размере четырехсот тысяч рублей.А кое у кого это уже реальность.

https://ria.ru/20221031/britaniya-1827989014.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

https://ria.ru/20240313/superzavisimost-1932629860.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, европа, великобритания, россия, edf, федеральная служба государственной статистики (росстат)