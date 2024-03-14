https://ria.ru/20240314/bayden-1932923670.html

В Краснодаре активисты сожгли чучело Байдена на Масленицу

В Краснодаре активисты сожгли чучело Байдена на Масленицу - РИА Новости, 14.03.2024

В Краснодаре активисты сожгли чучело Байдена на Масленицу

Краснодарские активисты движения "Отряды Путина" назвали президента США Джо Байдена "главным вампиром мира" и сожгли его чучело в честь Масленицы, передает... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:34

2024-03-14T12:34

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КРАСНОДАР, 14 мар – РИА Новости. Краснодарские активисты движения "Отряды Путина" назвали президента США Джо Байдена "главным вампиром мира" и сожгли его чучело в честь Масленицы, передает корреспондент РИА Новости. "Вчера Владимир Владимирович по телевизору объявил конец балу вампиров. И мы из "Отряда Путина" поддерживаем его. Сегодня мы сжиганием главного вампира мира. Ура!" — провозгласила участница движения Татьяна Ветлужская. Активистки подожгли чучело Байдена с криками "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" в честь Масленицы. Патриотическое движение "Отряды Путина" создано в Краснодаре в 2011 году, при этом своё нынешнее название организация получила в 2015 году. Движение насчитывает более 600 активисток. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что западные элиты, которые привыкли "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, но они должны понять, что "бал вампиров" заканчивается.

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Сжигание чучела Байдена кубанскими активистами в честь Масленицы Кубанские активисты из "Отрядов Путина" сожгли чучело Байдена в честь Масленицы 2024-03-14T12:34 true PT1M12S

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Кирилл Волков

краснодар, россия, джо байден, общество, масленица