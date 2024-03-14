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Выступление Байдена завершилось очередным конфузом
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом - РИА Новости, 14.03.2024
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом
Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:43
2024-03-14T00:43
2024-03-14T11:55
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту. "Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность", — сказал Байден в городе Милуоки. Трансляцию мероприятия вел Белый дом. В должность победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в январе после инаугурации — ни с одной из этих дат еще не прошло четыре года. Ранее о плохой памяти пожилого Байдена написал в своем заключении по итогам расследования ненадлежащего хранения американским лидером секретных документов спецпрокурор Роберт Хер. Он указал, что Байден в ходе опросов не мог припомнить, когда работал вице-президентом, а также дату смерти своего сына Бо. Байден эти претензии отверг, заявив о своем крепком уме и памяти.
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в мире, сша, джо байден
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом
Байден неверно назвал срок своей работы на посту президента США
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.
"Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность", — сказал Байден в городе Милуоки
. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
В должность победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в январе после инаугурации — ни с одной из этих дат еще не прошло четыре года.
Ранее о плохой памяти пожилого Байдена написал в своем заключении по итогам расследования ненадлежащего хранения американским лидером секретных документов спецпрокурор Роберт Хер. Он указал, что Байден в ходе опросов не мог припомнить, когда работал вице-президентом, а также дату смерти своего сына Бо. Байден эти претензии отверг, заявив о своем крепком уме и памяти.
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