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Выступление Байдена завершилось очередным конфузом - РИА Новости, 14.03.2024
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00:43 14.03.2024 (обновлено: 11:55 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/bayden-1932837640.html
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом - РИА Новости, 14.03.2024
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом
Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:43
2024-03-14T11:55
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту. "Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность", — сказал Байден в городе Милуоки. Трансляцию мероприятия вел Белый дом. В должность победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в январе после инаугурации — ни с одной из этих дат еще не прошло четыре года. Ранее о плохой памяти пожилого Байдена написал в своем заключении по итогам расследования ненадлежащего хранения американским лидером секретных документов спецпрокурор Роберт Хер. Он указал, что Байден в ходе опросов не мог припомнить, когда работал вице-президентом, а также дату смерти своего сына Бо. Байден эти претензии отверг, заявив о своем крепком уме и памяти.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом

Байден неверно назвал срок своей работы на посту президента США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден выступает с речью во время мероприятия предвыборной компании в Милуоки
Президент США Джо Байден выступает с речью во время мероприятия предвыборной компании в Милуоки - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден выступает с речью во время мероприятия предвыборной компании в Милуоки
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.
"Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность", — сказал Байден в городе Милуоки. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
В должность победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в январе после инаугурации — ни с одной из этих дат еще не прошло четыре года.
Ранее о плохой памяти пожилого Байдена написал в своем заключении по итогам расследования ненадлежащего хранения американским лидером секретных документов спецпрокурор Роберт Хер. Он указал, что Байден в ходе опросов не мог припомнить, когда работал вице-президентом, а также дату смерти своего сына Бо. Байден эти претензии отверг, заявив о своем крепком уме и памяти.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Орбан и Трамп унизили Байдена
11 марта, 08:00
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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