https://ria.ru/20240314/bayden-1932837640.html

Выступление Байдена завершилось очередным конфузом

Выступление Байдена завершилось очередным конфузом - РИА Новости, 14.03.2024

Выступление Байдена завершилось очередным конфузом

Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T00:43

2024-03-14T00:43

2024-03-14T11:55

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту. "Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность", — сказал Байден в городе Милуоки. Трансляцию мероприятия вел Белый дом. В должность победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в январе после инаугурации — ни с одной из этих дат еще не прошло четыре года. Ранее о плохой памяти пожилого Байдена написал в своем заключении по итогам расследования ненадлежащего хранения американским лидером секретных документов спецпрокурор Роберт Хер. Он указал, что Байден в ходе опросов не мог припомнить, когда работал вице-президентом, а также дату смерти своего сына Бо. Байден эти претензии отверг, заявив о своем крепком уме и памяти.

https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html

сша

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в мире, сша, джо байден