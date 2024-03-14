https://ria.ru/20240314/balet-1932967856.html

Цискаридзе ответил на вопрос, куда идти смотреть балет в России

Цискаридзе ответил на вопрос, куда идти смотреть балет в России - РИА Новости, 14.03.2024

Цискаридзе ответил на вопрос, куда идти смотреть балет в России

Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, в ответе на вопрос РИА Новости о том, куда идти смотреть балет РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T14:48

2024-03-14T14:48

2024-03-14T14:48

культура

россия

николай цискаридзе

мариинский театр

большой театр

балет

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149760/78/1497607831_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_86acaf7700f9bf9eed4a97de92dbdec2.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, в ответе на вопрос РИА Новости о том, куда идти смотреть балет в России, не стал советовать что-то одно, но отметил, что Большой и Мариинский театры должны быть самыми главными в мире. "Финал "Бориса Годунова": народ безмолвствует. Я могу вам сказать пойти туда, но это не значит, что вам это понравится. Вы любите Ван Гога, а я люблю Рембрандта. И как мы с вами договоримся? Понимаете, кому-то заходит "Лебединое озеро", а кто-то от "Жизели" с ума сходит, а кто-то приходит и говорит: "А дайте мне, пожалуйста, "Золушку" Прокофьева. И это абсолютно разное. Это один жанр, но его разные виды, поэтому тут нельзя сказать, что есть что-то одинаковое", — сказал Цискаридзе, отвечая на вопрос, куда идти смотреть балет в России. Он подчеркнул, что Большой и Мариинский театры должны быть самыми главными в мире. "Все равно Большой и Мариинский должны быть самыми главными театрами мира. По-другому не должно быть никогда. Мариинский и Большой – это марка, это национальное достояние. Так же, как то место (Академия Вагановой – ред.), где мы с вами находимся, это национальное достояние. И любой человек, который заходит на эту улицу, он должен гордиться даже тем, что просто идет рядом с этим зданием, где выросло такое количество величайших деятелей мировой культуры", - заключил артист. Читайте полный текст интервью Николая Цискаридзе >>

https://ria.ru/20240314/tsiskaridze-1932844628.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, николай цискаридзе, мариинский театр, большой театр, балет, новости культуры