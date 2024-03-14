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Цискаридзе ответил на вопрос, куда идти смотреть балет в России
Цискаридзе ответил на вопрос, куда идти смотреть балет в России - РИА Новости, 14.03.2024
Цискаридзе ответил на вопрос, куда идти смотреть балет в России
Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, в ответе на вопрос РИА Новости о том, куда идти смотреть балет РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:48
2024-03-14T14:48
2024-03-14T14:48
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, в ответе на вопрос РИА Новости о том, куда идти смотреть балет в России, не стал советовать что-то одно, но отметил, что Большой и Мариинский театры должны быть самыми главными в мире. "Финал "Бориса Годунова": народ безмолвствует. Я могу вам сказать пойти туда, но это не значит, что вам это понравится. Вы любите Ван Гога, а я люблю Рембрандта. И как мы с вами договоримся? Понимаете, кому-то заходит "Лебединое озеро", а кто-то от "Жизели" с ума сходит, а кто-то приходит и говорит: "А дайте мне, пожалуйста, "Золушку" Прокофьева. И это абсолютно разное. Это один жанр, но его разные виды, поэтому тут нельзя сказать, что есть что-то одинаковое", — сказал Цискаридзе, отвечая на вопрос, куда идти смотреть балет в России. Он подчеркнул, что Большой и Мариинский театры должны быть самыми главными в мире. "Все равно Большой и Мариинский должны быть самыми главными театрами мира. По-другому не должно быть никогда. Мариинский и Большой – это марка, это национальное достояние. Так же, как то место (Академия Вагановой – ред.), где мы с вами находимся, это национальное достояние. И любой человек, который заходит на эту улицу, он должен гордиться даже тем, что просто идет рядом с этим зданием, где выросло такое количество величайших деятелей мировой культуры", - заключил артист. Читайте полный текст интервью Николая Цискаридзе >>
https://ria.ru/20240314/tsiskaridze-1932844628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай цискаридзе, мариинский театр, большой театр, балет, новости культуры
Культура, Россия, Николай Цискаридзе, Мариинский театр, Большой театр, Балет, Новости культуры
Цискаридзе ответил на вопрос, куда идти смотреть балет в России
Цискаридзе не стал давать конкретных советов на вопрос, где смотреть балет в РФ
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Народный артист России, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, в ответе
на вопрос РИА Новости о том, куда идти смотреть балет в России, не стал советовать что-то одно, но отметил, что Большой и Мариинский театры должны быть самыми главными в мире.
"Финал "Бориса Годунова": народ безмолвствует. Я могу вам сказать пойти туда, но это не значит, что вам это понравится. Вы любите Ван Гога, а я люблю Рембрандта. И как мы с вами договоримся? Понимаете, кому-то заходит "Лебединое озеро", а кто-то от "Жизели" с ума сходит, а кто-то приходит и говорит: "А дайте мне, пожалуйста, "Золушку" Прокофьева. И это абсолютно разное. Это один жанр, но его разные виды, поэтому тут нельзя сказать, что есть что-то одинаковое", — сказал Цискаридзе, отвечая на вопрос, куда идти смотреть балет в России.
Он подчеркнул, что Большой и Мариинский театры должны быть самыми главными в мире.
"Все равно Большой и Мариинский должны быть самыми главными театрами мира. По-другому не должно быть никогда. Мариинский и Большой – это марка, это национальное достояние. Так же, как то место (Академия Вагановой – ред.), где мы с вами находимся, это национальное достояние. И любой человек, который заходит на эту улицу, он должен гордиться даже тем, что просто идет рядом с этим зданием, где выросло такое количество величайших деятелей мировой культуры", - заключил артист.
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