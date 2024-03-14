https://ria.ru/20240314/avariya-1932848663.html
Авария Ми-8 на Колыме произошла недалеко от рудника "Кварцевый"
Авария Ми-8 на Колыме произошла недалеко от рудника "Кварцевый" - РИА Новости, 14.03.2024
Авария Ми-8 на Колыме произошла недалеко от рудника "Кварцевый"
Авария Ми-8 на Колыме произошла в 13-15 км от рудника "Кварцевый", место ЧП определено, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Северо-Эвенского муниципального... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T05:43
2024-03-14T05:43
2024-03-14T05:43
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Авария Ми-8 на Колыме произошла в 13-15 км от рудника "Кварцевый", место ЧП определено, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Северо-Эвенского муниципального округа. "Из рудника "Кварцевого" выехала бригада: медики, спасатели. Это отдаленная местность, не возле населенных пунктов, от рудника около 13-15 км. Определили место, где приземлись", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что данных по пострадавшим пока нет. В районе плохая погода - пасмурно. "Снега нет, ветер северо-восточный, 4-8 метров в секунду, минус 5 градусов", - добавили в ЕДДС.
https://ria.ru/20240314/chp-1932848570.html
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происшествия, россия, магаданская область
Происшествия, Россия, Магаданская область
Авария Ми-8 на Колыме произошла недалеко от рудника "Кварцевый"
Авария Ми-8 на Колыме произошла в 13-15 километрах от рудника "Кварцевый"
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Авария Ми-8 на Колыме произошла в 13-15 км от рудника "Кварцевый", место ЧП определено, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Северо-Эвенского муниципального округа.
"Из рудника "Кварцевого" выехала бригада: медики, спасатели. Это отдаленная местность, не возле населенных пунктов, от рудника около 13-15 км. Определили место, где приземлись", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что данных по пострадавшим пока нет. В районе плохая погода - пасмурно.
"Снега нет, ветер северо-восточный, 4-8 метров в секунду, минус 5 градусов", - добавили в ЕДДС.
При жесткой посадке вертолета на Колыме погиб один человек