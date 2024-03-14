https://ria.ru/20240314/ataki-1932886134.html

Памфилова рассказала о кибератаках на сайт ЦИК

Памфилова рассказала о кибератаках на сайт ЦИК - РИА Новости, 14.03.2024

Памфилова рассказала о кибератаках на сайт ЦИК

С начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T10:54

2024-03-14T10:54

2024-03-14T11:21

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.Памфилова в ходе выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента РФ представила данные, согласно которым на текущий момент с начала избирательной компании на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак."Двенадцать миллионов атак уже. Мы в принципе представляем, что будет в эти три дня", - добавила глава ЦИК РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

https://ria.ru/20240214/vybory-1927163881.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, цик рф, технологии