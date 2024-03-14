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Памфилова рассказала о кибератаках на сайт ЦИК
Памфилова рассказала о кибератаках на сайт ЦИК - РИА Новости, 14.03.2024
Памфилова рассказала о кибератаках на сайт ЦИК
С начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T10:54
2024-03-14T10:54
2024-03-14T11:21
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.Памфилова в ходе выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента РФ представила данные, согласно которым на текущий момент с начала избирательной компании на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак."Двенадцать миллионов атак уже. Мы в принципе представляем, что будет в эти три дня", - добавила глава ЦИК РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, цик рф, технологии
Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ, Технологии
Памфилова рассказала о кибератаках на сайт ЦИК
Памфилова: с начала избирательной кампании на сайт ЦИК обрушилось 12 млн атак
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. С начала избирательной компании 2024 года на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Памфилова в ходе выступления с докладом о готовности к голосованию на выборах президента РФ представила данные, согласно которым на текущий момент с начала избирательной компании на сайт ЦИК России обрушилось 12 миллионов атак.
Президентские выборы в России под угрозой
"Двенадцать миллионов атак уже. Мы в принципе представляем, что будет в эти три дня", - добавила глава ЦИК РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы без цветных революций? Не ждите и не надейтесь