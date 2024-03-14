https://ria.ru/20240314/ataka-1933043177.html

ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС

ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.03.2024

ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС

ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС, призывает гарантировать безопасность станции, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:25

2024-03-14T19:25

2024-03-14T19:38

в мире

оон

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

стефан дюжаррик

запорожская аэс

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ООН, 14 мар – РИА Новости. ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС, призывает гарантировать безопасность станции, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о сегодняшней атаке ВСУ на ЗАЭС."Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти", — сказал Дюжаррик.Как сообщается в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.

https://ria.ru/20240314/ataka-1932995423.html

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в мире, оон, вооруженные силы украины, стефан дюжаррик, запорожская аэс