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ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС
ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС
ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС, призывает гарантировать безопасность станции, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:25
2024-03-14T19:25
2024-03-14T19:38
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ООН, 14 мар – РИА Новости. ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС, призывает гарантировать безопасность станции, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о сегодняшней атаке ВСУ на ЗАЭС."Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти", — сказал Дюжаррик.Как сообщается в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.
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в мире, оон, вооруженные силы украины, стефан дюжаррик, запорожская аэс
В мире, ООН, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Стефан Дюжаррик, Запорожская АЭС
ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС
ООН выразила крайнее беспокойство после атаки ВСУ на ЗАЭС
ООН, 14 мар – РИА Новости. ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС, призывает гарантировать безопасность станции, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о сегодняшней атаке ВСУ на ЗАЭС.
"Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти", — сказал Дюжаррик.
Как сообщается в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.
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