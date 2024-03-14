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ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 14.03.2024 (обновлено: 19:38 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/ataka-1933043177.html
ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС
ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС
ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС, призывает гарантировать безопасность станции, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:25
2024-03-14T19:38
в мире
оон
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
стефан дюжаррик
запорожская аэс
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ООН, 14 мар – РИА Новости. ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС, призывает гарантировать безопасность станции, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о сегодняшней атаке ВСУ на ЗАЭС."Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти", — сказал Дюжаррик.Как сообщается в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.
https://ria.ru/20240314/ataka-1932995423.html
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в мире, оон, вооруженные силы украины, стефан дюжаррик, запорожская аэс
В мире, ООН, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Стефан Дюжаррик, Запорожская АЭС
ООН прокомментировала атаку украинских войск на Запорожскую АЭС

ООН выразила крайнее беспокойство после атаки ВСУ на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 мар – РИА Новости. ООН обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС, призывает гарантировать безопасность станции, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о сегодняшней атаке ВСУ на ЗАЭС.
"Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти", — сказал Дюжаррик.
Как сообщается в Telegram-канале станции, ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС. Взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища, уточнил гендиректор станции Юрий Черничук.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Вчера, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНВооруженные силы УкраиныСтефан ДюжаррикЗапорожская АЭС
 
 
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