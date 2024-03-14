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США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024
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06:21 14.03.2024 (обновлено: 09:04 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/arktika-1932850547.html
США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, пишут СМИ
США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2024
США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, пишут СМИ
США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе, сообщает издание Business Insider. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T06:21
2024-03-14T09:04
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе, сообщает издание Business Insider. "После распада Советского Союза и последовавшего расширения противоповстанческих операций на Ближнем Востоке армия оказалась занята, а ее арктические навыки ухудшились. Теперь силы (США. — Прим. ред.) надеются восстановить в Арктике мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад. &lt;…&gt; Этот шаг отражает растущую обеспокоенность активностью России и Китая, которые хотят расширить свой доступ к Арктике", — пишет издание. По ее данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов. Отмечается, что недавно на Аляске прошли двухнедельные учения восьми тысяч солдат из американской 11-й воздушно-десантной дивизии при участии международных союзников и партнеров США. Ранее телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщал, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше.
https://ria.ru/20240310/arktika-1932129096.html
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в мире, сша, арктика, россия
В мире, США, Арктика, Россия
США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, пишут СМИ

BI: США пытаются восстановить военные силы в Арктике для противостояния России

© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. LehmanЭскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. Lehman
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США пытаются восстановить свои военные возможности в Арктике, чтобы противостоять России и Китаю в регионе, сообщает издание Business Insider.
"После распада Советского Союза и последовавшего расширения противоповстанческих операций на Ближнем Востоке армия оказалась занята, а ее арктические навыки ухудшились. Теперь силы (США. — Прим. ред.) надеются восстановить в Арктике мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад. <…> Этот шаг отражает растущую обеспокоенность активностью России и Китая, которые хотят расширить свой доступ к Арктике", — пишет издание.
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По ее данным, США стали вновь вкладывать ресурсы в создание сил, способных вести боевые действия в условиях холодного климата с целью нарастить присутствие, которого было бы достаточно для сдерживания конфликтов.
Отмечается, что недавно на Аляске прошли двухнедельные учения восьми тысяч солдат из американской 11-й воздушно-десантной дивизии при участии международных союзников и партнеров США.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на одного из основателей информационно-аналитической фирмы Strider Intelligence Эрика Левеска сообщал, что Россия, вероятно, опережает США в освоении Арктики на десять лет и больше.
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