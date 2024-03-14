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Прокуратура Москвы предупредила возможных участников несогласованных акций
Прокуратура Москвы предупредила возможных участников несогласованных акций - РИА Новости, 14.03.2024
Прокуратура Москвы предупредила возможных участников несогласованных акций
Участие 17 марта в несогласованных массовых мероприятиях на избирательных участках может привести к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T19:25
2024-03-14T19:25
2024-03-14T22:13
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Участие 17 марта в несогласованных массовых мероприятиях на избирательных участках может привести к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.По данным ведомства, в интернете обнаружены публикации с призывами в к одновременному прибытию для участия в 12.00 мск 17 марта в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках столицы для нарушения избирательного законодательства."Обращаем внимание, что ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации", - отмечается в публикации.Поясняется, что за незаконные действия, препятствующие свободному осуществлению избирательных прав граждан и мешающие работе избиркомов, караются статьей 141 УК РФ.
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932639277.html
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москва, политика, прокуратура г. москвы
Выборы президента России — 2024, Москва, Политика, Прокуратура г. Москвы
Прокуратура Москвы предупредила возможных участников несогласованных акций
Прокуратура Москвы: участие в несогласованных акциях влечет ответственность
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Участие 17 марта в несогласованных массовых мероприятиях на избирательных участках может привести к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба
прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, в интернете обнаружены публикации с призывами в к одновременному прибытию для участия в 12.00 мск 17 марта в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках столицы для нарушения избирательного законодательства.
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"Обращаем внимание, что ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации", - отмечается в публикации.
Поясняется, что за незаконные действия, препятствующие свободному осуществлению избирательных прав граждан и мешающие работе избиркомов, караются статьей 141 УК РФ.
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