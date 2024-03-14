https://ria.ru/20240314/aktsii-1933043266.html

Прокуратура Москвы предупредила возможных участников несогласованных акций

Прокуратура Москвы предупредила возможных участников несогласованных акций - РИА Новости, 14.03.2024

Прокуратура Москвы предупредила возможных участников несогласованных акций

Участие 17 марта в несогласованных массовых мероприятиях на избирательных участках может привести к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T19:25

2024-03-14T19:25

2024-03-14T22:13

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Участие 17 марта в несогласованных массовых мероприятиях на избирательных участках может привести к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.По данным ведомства, в интернете обнаружены публикации с призывами в к одновременному прибытию для участия в 12.00 мск 17 марта в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках столицы для нарушения избирательного законодательства."Обращаем внимание, что ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации", - отмечается в публикации.Поясняется, что за незаконные действия, препятствующие свободному осуществлению избирательных прав граждан и мешающие работе избиркомов, караются статьей 141 УК РФ.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932639277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, политика, прокуратура г. москвы