https://ria.ru/20240314/aktivy-1932963104.html
В Совфеде ответили пословицей на планы Украины забрать активы России
В Совфеде ответили пословицей на планы Украины забрать активы России - РИА Новости, 14.03.2024
В Совфеде ответили пословицей на планы Украины забрать активы России
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков охарактеризовал планы киевских властей забрать себе доходы от замороженных на... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:35
2024-03-14T14:35
2024-03-14T14:35
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совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков охарактеризовал планы киевских властей забрать себе доходы от замороженных на Западе российских активов и продажи полезных ископаемых пословицей "Дурень думкой богатеет". Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Украина хочет получить не только доходы от замороженных на Западе активов РФ, что в Москве уже назвали попранием международного права и демагогией, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых. "Их планы хорошо ложатся в пословицу "Дурень думкой богатеет". Пусть они рассуждают и фантазируют. Ничего им не светит. На Украине хватает мастеров бредовых и нереализуемых предложений", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, как раз киевские власти находятся в долгу перед Россией, так как весь имеющийся инфраструктурный, промышленный и аграрный потенциал Украины, а также территории достались ей из советского прошлого. "Это все было сделано Россией. Жаль, что на Украине об этом позабыли", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, россия, сергей цеков, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Россия, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
В Совфеде ответили пословицей на планы Украины забрать активы России
Цеков о планах Украины забрать доходы от активов России: дурень думкой богатеет
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков охарактеризовал планы киевских властей забрать себе доходы от замороженных на Западе российских активов и продажи полезных ископаемых пословицей "Дурень думкой богатеет".
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Украина хочет получить не только доходы от замороженных на Западе активов РФ, что в Москве уже назвали попранием международного права и демагогией, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых.
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"Их планы хорошо ложатся в пословицу "Дурень думкой богатеет". Пусть они рассуждают и фантазируют. Ничего им не светит. На Украине хватает мастеров бредовых и нереализуемых предложений", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, как раз киевские власти находятся в долгу перед Россией, так как весь имеющийся инфраструктурный, промышленный и аграрный потенциал Украины, а также территории достались ей из советского прошлого.
"Это все было сделано Россией. Жаль, что на Украине об этом позабыли", - подчеркнул сенатор.
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