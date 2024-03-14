Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде ответили пословицей на планы Украины забрать активы России - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/aktivy-1932963104.html
В Совфеде ответили пословицей на планы Украины забрать активы России
В Совфеде ответили пословицей на планы Украины забрать активы России - РИА Новости, 14.03.2024
В Совфеде ответили пословицей на планы Украины забрать активы России
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков охарактеризовал планы киевских властей забрать себе доходы от замороженных на... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:35
2024-03-14T14:35
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
сергей цеков
совет федерации рф
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:19:766:450_1920x0_80_0_0_3ab1296ef4ba0908b75bf6afe5f92610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков охарактеризовал планы киевских властей забрать себе доходы от замороженных на Западе российских активов и продажи полезных ископаемых пословицей "Дурень думкой богатеет". Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Украина хочет получить не только доходы от замороженных на Западе активов РФ, что в Москве уже назвали попранием международного права и демагогией, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых. "Их планы хорошо ложатся в пословицу "Дурень думкой богатеет". Пусть они рассуждают и фантазируют. Ничего им не светит. На Украине хватает мастеров бредовых и нереализуемых предложений", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, как раз киевские власти находятся в долгу перед Россией, так как весь имеющийся инфраструктурный, промышленный и аграрный потенциал Украины, а также территории достались ей из советского прошлого. "Это все было сделано Россией. Жаль, что на Украине об этом позабыли", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:0:766:576_1920x0_80_0_0_f2744492fde795de04551d6e8968923c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, сергей цеков, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Россия, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
В Совфеде ответили пословицей на планы Украины забрать активы России

Цеков о планах Украины забрать доходы от активов России: дурень думкой богатеет

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков охарактеризовал планы киевских властей забрать себе доходы от замороженных на Западе российских активов и продажи полезных ископаемых пословицей "Дурень думкой богатеет".
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что Украина хочет получить не только доходы от замороженных на Западе активов РФ, что в Москве уже назвали попранием международного права и демагогией, но и выплаты за счет продажи российских полезных ископаемых.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Ответите вдвойне: за воровство Россия разорит экономику Европы дотла
Вчера, 08:00
"Их планы хорошо ложатся в пословицу "Дурень думкой богатеет". Пусть они рассуждают и фантазируют. Ничего им не светит. На Украине хватает мастеров бредовых и нереализуемых предложений", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, как раз киевские власти находятся в долгу перед Россией, так как весь имеющийся инфраструктурный, промышленный и аграрный потенциал Украины, а также территории достались ей из советского прошлого.
"Это все было сделано Россией. Жаль, что на Украине об этом позабыли", - подчеркнул сенатор.
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Бумеранг вернулся. Европа подсчитала убытки от собственных санкций
13 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаРоссияСергей ЦековСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала