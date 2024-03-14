https://ria.ru/20240314/aes-1932985669.html

Путин дал старт строительству энергоблока №7 Ленинградской АЭС

Путин дал старт строительству энергоблока №7 Ленинградской АЭС - РИА Новости, 14.03.2024

Путин дал старт строительству энергоблока №7 Ленинградской АЭС

Президент РФ Владимир Путин дал старт заливке первого бетона в фундамент энергоблока №7 Ленинградской АЭС. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T15:58

2024-03-14T15:58

2024-03-14T18:14

ленинградская аэс

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт заливке первого бетона в фундамент энергоблока №7 Ленинградской АЭС.Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200, означает старт сооружения всего нового энергоблока.Глава государства участвовал в церемонии заливки бетона по видеосвязи.Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев попросил разрешения президента начать заливку."Хочу поблагодарить за подготовку к сегодняшней работе, масштабной работе, безусловно, и выразить надежду, что все планы будут реализованы. И желаю успеха всем, кто приступает к этим масштабным мероприятиям. Конечно. Разрешаю. В добрый час".Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6).В январе концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") сообщил о том, что Ростехнадзор разрешил сооружение ядерных реакторов новых блоков №7 и №8 Ленинградской АЭС, что означало возможность дать старт основному этапу строительно-монтажных работ на строящихся энергоблоках.По данным концерна, в ближайшие несколько лет на площадке будущих энергоблоков предстоит возвести полторы сотни зданий и сооружений, наполнить их оборудованием, проложить все необходимые коммуникации и выполнить пуско-наладочные работы, чтобы уже в 2029 и 2031 годах загрузить в реакторы энергоблоков №7 и №8 свежее ядерное топливо и приступить к пускам реакторных установок.Блоки №7 и №8 Ленинградской АЭС, как сообщалось, планируют ввести в промышленную эксплуатацию в 2030 и 2032 году.Отмечалось, что новые энергоблоки позволят не только сохранить требуемый объем электроэнергии для нужд Северо-Запада России, но и на 20% увеличить его. По плану за 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

https://ria.ru/20240314/tekhnologii-1932974671.html

https://ria.ru/20240306/putin-1931525847.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заливка бетона в основание реактора энергоблока Ленинградской АЭС Первый бетон залили в основание фундамента реактора седьмого энергоблока Ленинградской АЭС 2024-03-14T15:58 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская аэс