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Путин дал старт строительству энергоблока №7 Ленинградской АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
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15:58 14.03.2024 (обновлено: 18:14 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/aes-1932985669.html
Путин дал старт строительству энергоблока №7 Ленинградской АЭС
Путин дал старт строительству энергоблока №7 Ленинградской АЭС - РИА Новости, 14.03.2024
Путин дал старт строительству энергоблока №7 Ленинградской АЭС
Президент РФ Владимир Путин дал старт заливке первого бетона в фундамент энергоблока №7 Ленинградской АЭС. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T15:58
2024-03-14T18:14
ленинградская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933024715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df1bed514981727ab9e6abcc0540bf2a.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт заливке первого бетона в фундамент энергоблока №7 Ленинградской АЭС.Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200, означает старт сооружения всего нового энергоблока.Глава государства участвовал в церемонии заливки бетона по видеосвязи.Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев попросил разрешения президента начать заливку."Хочу поблагодарить за подготовку к сегодняшней работе, масштабной работе, безусловно, и выразить надежду, что все планы будут реализованы. И желаю успеха всем, кто приступает к этим масштабным мероприятиям. Конечно. Разрешаю. В добрый час".Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6).В январе концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") сообщил о том, что Ростехнадзор разрешил сооружение ядерных реакторов новых блоков №7 и №8 Ленинградской АЭС, что означало возможность дать старт основному этапу строительно-монтажных работ на строящихся энергоблоках.По данным концерна, в ближайшие несколько лет на площадке будущих энергоблоков предстоит возвести полторы сотни зданий и сооружений, наполнить их оборудованием, проложить все необходимые коммуникации и выполнить пуско-наладочные работы, чтобы уже в 2029 и 2031 годах загрузить в реакторы энергоблоков №7 и №8 свежее ядерное топливо и приступить к пускам реакторных установок.Блоки №7 и №8 Ленинградской АЭС, как сообщалось, планируют ввести в промышленную эксплуатацию в 2030 и 2032 году.Отмечалось, что новые энергоблоки позволят не только сохранить требуемый объем электроэнергии для нужд Северо-Запада России, но и на 20% увеличить его. По плану за 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
https://ria.ru/20240314/tekhnologii-1932974671.html
https://ria.ru/20240306/putin-1931525847.html
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Заливка бетона в основание реактора энергоблока Ленинградской АЭС
Первый бетон залили в основание фундамента реактора седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
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ленинградская аэс
Ленинградская АЭС
Путин дал старт строительству энергоблока №7 Ленинградской АЭС

Путин дал старт заливке первого бетона на энергоблоке №7 Ленинградской АЭС

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт заливке первого бетона в фундамент энергоблока №7 Ленинградской АЭС.
Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор ВВЭР-1200, означает старт сооружения всего нового энергоблока.
Глава государства участвовал в церемонии заливки бетона по видеосвязи.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев попросил разрешения президента начать заливку.
«
"Хочу поблагодарить за подготовку к сегодняшней работе, масштабной работе, безусловно, и выразить надежду, что все планы будут реализованы. И желаю успеха всем, кто приступает к этим масштабным мероприятиям. Конечно. Разрешаю. В добрый час".
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Владимир Путин
Президент России
Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока общей установленной электрической мощностью почти в 4,4 ГВт.
Ленинградская АЭС - одна из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности и единственная, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые (РБМК, энергоблоки №№3 и 4) и водо-водяные (ВВЭР-1200, энергоблоки №№5 и 6).
В январе концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") сообщил о том, что Ростехнадзор разрешил сооружение ядерных реакторов новых блоков №7 и №8 Ленинградской АЭС, что означало возможность дать старт основному этапу строительно-монтажных работ на строящихся энергоблоках.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
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Вчера, 15:20
По данным концерна, в ближайшие несколько лет на площадке будущих энергоблоков предстоит возвести полторы сотни зданий и сооружений, наполнить их оборудованием, проложить все необходимые коммуникации и выполнить пуско-наладочные работы, чтобы уже в 2029 и 2031 годах загрузить в реакторы энергоблоков №7 и №8 свежее ядерное топливо и приступить к пускам реакторных установок.
Блоки №7 и №8 Ленинградской АЭС, как сообщалось, планируют ввести в промышленную эксплуатацию в 2030 и 2032 году.
Отмечалось, что новые энергоблоки позволят не только сохранить требуемый объем электроэнергии для нужд Северо-Запада России, но и на 20% увеличить его. По плану за 50 лет проектной эксплуатации два энергоблока суммарно выработают более 850 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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6 марта, 17:15
 
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