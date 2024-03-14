https://ria.ru/20240314/aeroport-1933022584.html

Аэровокзал открыли в Кирове после ремонта

Аэровокзал открыли в Кирове после ремонта - РИА Новости, 14.03.2024

Аэровокзал открыли в Кирове после ремонта

Здание аэропорта Победилово открыли в четверг в Кирове после капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T18:13

2024-03-14T18:13

2024-03-14T18:13

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КИРОВ, 14 мар — РИА Новости. Здание аэропорта Победилово открыли в четверг в Кирове после капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства региона. Работы были начаты в прошлом году по поручению губернатора Кировской области Александра Соколова, который поставил задачу к 650-летию областного центра привести в порядок все его транспортные "ворота". "На аэровокзале отремонтированы оба этажа, обновлена зона досмотра, в 2 раза увеличена площадь залов предполетного ожидания (с 400 до 1 тысячи квадратных метров), оборудованы зал повышенной комфортности, бизнес-зал. Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров периметровое ограждение аэропорта оснащено системой интеллектуального видеонаблюдения, а для людей с особенностями здоровья приобретен амбулаторный лифт – он будет доставлять пассажиров от здания аэровокзала к воздушному судну и обратно", - говорится в сообщении. Ожидается, что в результате комплекса проведенных работ пропускная способность аэровокзала вырастет в 2 раза – до 400 пассажиров в час, а пассажиропоток к 2025 году увеличится до 500 тысяч человек. "Сегодня в Кирове появился современный, хороший аэропорт, который будет встречать гостей на 650-летие Кирова и на новогодние праздники: Киров в этом году – новогодняя столица России. Аэропорт фактически вдвое увеличил пропускную способность. Созданы комфортные и современные условия для пассажиров. За адекватные средства – менее 300 миллионов рублей из областного бюджета – проведена реконструкция здания аэровокзала. Спасибо нашим федеральным коллегам, которые помогли нам с системой безопасности пожаротушения, современной навигационной системой. Здесь стоит самое современное навигационное оборудование", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона поставил задачу вывести аэропорт на самоокупаемость – к 2025 году субсидирование Победилово из областного бюджета должно быть сокращено на 25%. Поэтому была проведена газификация аэропорта. Благодаря переходу на природный сетевой газ аэропорт не только существенно снизит эксплуатационные затраты, но и повысит надежность энергоснабжения. Отмечается, что сегодня из аэропорта Победилово выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нарьян-Мар и Казань. Кроме того, в этом году откроются новые направления полетов в Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Самару.

https://ria.ru/20240209/kirov-1926425155.html

https://ria.ru/20240214/kirov-1927382949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

киров, кировская область, россия, александр соколов