https://ria.ru/20240313/zygar-1932662120.html
Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря*
Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря* - РИА Новости, 13.03.2024
Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря*
Против журналиста Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:16
2024-03-13T10:16
2024-03-13T10:16
россия
михаил зыгарь
происшествия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Против журналиста Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ)", - сказал собеседник агентства. В октябре 2022 года Минюст России включил Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240220/gozman-1928393732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил зыгарь, происшествия, вооруженные силы рф
Россия, Михаил Зыгарь, Происшествия, Вооруженные силы РФ
Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря*
Против журналиста Зыгаря возбудили уголовное дело за фейки о российских военных
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Против журналиста Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В отношении Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ
(распространение ложной информации о ВС РФ)", - сказал собеседник агентства.
В октябре 2022 года Минюст России включил Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Гозмана* заочно арестовали за фейки об армии