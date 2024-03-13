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Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря* - РИА Новости, 13.03.2024
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10:16 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/zygar-1932662120.html
Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря*
Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря* - РИА Новости, 13.03.2024
Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря*
Против журналиста Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:16
2024-03-13T10:16
россия
михаил зыгарь
происшествия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Против журналиста Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ)", - сказал собеседник агентства. В октябре 2022 года Минюст России включил Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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россия, михаил зыгарь, происшествия, вооруженные силы рф
Россия, Михаил Зыгарь, Происшествия, Вооруженные силы РФ
Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря*

Против журналиста Зыгаря возбудили уголовное дело за фейки о российских военных

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналист Михаил Зыгарь (СМИ-иноагент)
Журналист Михаил Зыгарь (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Журналист Михаил Зыгарь (СМИ-иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Против журналиста Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В отношении Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ)", - сказал собеседник агентства.
В октябре 2022 года Минюст России включил Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Общественный деятель Леонид Гозман (включен в реестр СМИ-иноагентов) - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Гозмана* заочно арестовали за фейки об армии
20 февраля, 10:34
 
РоссияМихаил ЗыгарьПроисшествияВооруженные силы РФ
 
 
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