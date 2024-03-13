https://ria.ru/20240313/zygar-1932662120.html

Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря*

Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря* - РИА Новости, 13.03.2024

Источник сообщил об уголовном деле против журналиста Зыгаря*

Против журналиста Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:16

2024-03-13T10:16

2024-03-13T10:16

россия

михаил зыгарь

происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Против журналиста Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В отношении Михаила Зыгаря* возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о ВС РФ)", - сказал собеседник агентства. В октябре 2022 года Минюст России включил Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240220/gozman-1928393732.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил зыгарь, происшествия, вооруженные силы рф