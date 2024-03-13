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МИД России прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана - РИА Новости, 13.03.2024
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15:52 13.03.2024 (обновлено: 16:07 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/zvartnots-1932762116.html
МИД России прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана
МИД России прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана - РИА Новости, 13.03.2024
МИД России прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана
Россия не получала от Армении уведомлений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц по дипломатическим каналам, само решение по этому вопросу... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:52
2024-03-13T16:07
в мире
россия
армения
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ереван
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не получала от Армении уведомлений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц по дипломатическим каналам, само решение по этому вопросу будет принято по итогам межведомственной проработки, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видели действительно комментарии армянского руководства по данной теме. Как мы понимаем, соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии, по дипломатическим каналам мы ничего не получали", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости."Мы исходим из того, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки, и в предварительном плане хотели бы отметить, что упомянутое объявление сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана", - добавила она, указав на то, что "вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан".
https://ria.ru/20240307/armenia-1931824920.html
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в мире, россия, армения, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ереван
В мире, Россия, Армения, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ереван
МИД России прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана

Захарова: Армения не сообщала по дипканалам о выводе пограничников из Звартноца

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Звартноц"
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Международный аэропорт "Звартноц". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не получала от Армении уведомлений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц по дипломатическим каналам, само решение по этому вопросу будет принято по итогам межведомственной проработки, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видели действительно комментарии армянского руководства по данной теме. Как мы понимаем, соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии, по дипломатическим каналам мы ничего не получали", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы исходим из того, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки, и в предварительном плане хотели бы отметить, что упомянутое объявление сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана", - добавила она, указав на то, что "вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан".
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В миреРоссияАрменияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ереван
 
 
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