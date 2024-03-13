https://ria.ru/20240313/zvartnots-1932762116.html

МИД России прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана

МИД России прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана - РИА Новости, 13.03.2024

МИД России прокомментировал ситуацию с пограничниками в аэропорту Еревана

Россия не получала от Армении уведомлений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц по дипломатическим каналам, само решение по этому вопросу... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:52

2024-03-13T15:52

2024-03-13T16:07

в мире

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мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ереван

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не получала от Армении уведомлений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц по дипломатическим каналам, само решение по этому вопросу будет принято по итогам межведомственной проработки, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видели действительно комментарии армянского руководства по данной теме. Как мы понимаем, соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии, по дипломатическим каналам мы ничего не получали", - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости."Мы исходим из того, что все решения будут приниматься по итогам межведомственной проработки, и в предварительном плане хотели бы отметить, что упомянутое объявление сделано армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана", - добавила она, указав на то, что "вряд ли подобная инициатива отвечает интересам безопасности Армении и ее граждан".

https://ria.ru/20240307/armenia-1931824920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, армения, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ереван