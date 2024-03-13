https://ria.ru/20240313/zemletryasenie-1932831345.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 13.03.2024

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии, в Молуккском море, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T22:45

2024-03-13T22:45

2024-03-13T22:45

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

манадо

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии, в Молуккском море, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 18.56 по времени UTC (21.56 мск) в 182 километрах к юго-востоку от города Манадо с населением 451 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 26 километров. Данные о пострадавших не приводятся.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

индонезия

манадо

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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), манадо