"Сомнений нет". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили упрек президента Украины Владимира Зеленского в адрес папы римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг.
Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил украинских капелланов за поддержку военных и сразу же раскритиковал представителей церкви, находящихся за "две с половиной тысячи километров" и "занимающихся виртуальным посредничеством".
Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил украинских капелланов за поддержку военных и сразу же раскритиковал представителей церкви, находящихся за "две с половиной тысячи километров" и "занимающихся виртуальным посредничеством".
"Президент Украины не хочет мира", — написал один из комментаторов.
"Когда захочет, то условия для мирных соглашений будут намного хуже", — ответил другой.
"Сомнений нет, США готовы воевать с Россией до последнего украинца", — поддержал третий.
"Без военной помощи США у Зеленского не будет другого выбора", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Нужно стремиться к переговорам", — заключили читатели.
Ранее папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.
В свою очередь, глава службы печати Святого престола Маттео Бруни назвал слова папы римского призывом к переговорам и заявил, что тот не подразумевал капитуляцию Украины.
"Когда захочет, то условия для мирных соглашений будут намного хуже", — ответил другой.
"Сомнений нет, США готовы воевать с Россией до последнего украинца", — поддержал третий.
"Без военной помощи США у Зеленского не будет другого выбора", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Нужно стремиться к переговорам", — заключили читатели.
Ранее папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.
В свою очередь, глава службы печати Святого престола Маттео Бруни назвал слова папы римского призывом к переговорам и заявил, что тот не подразумевал капитуляцию Украины.