https://ria.ru/20240313/zelenskiy-1932684787.html

"Сомнений нет". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского

"Сомнений нет". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского - РИА Новости, 13.03.2024

"Сомнений нет". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского

Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили упрек президента Украины Владимира Зеленского в адрес папы римского Франциска после его призыва к Киеву поднять... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:43

2024-03-13T11:43

2024-03-13T11:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили упрек президента Украины Владимира Зеленского в адрес папы римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг. Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил украинских капелланов за поддержку военных и сразу же раскритиковал представителей церкви, находящихся за "две с половиной тысячи километров" и "занимающихся виртуальным посредничеством"."Президент Украины не хочет мира", — написал один из комментаторов. "Когда захочет, то условия для мирных соглашений будут намного хуже", — ответил другой. "Сомнений нет, США готовы воевать с Россией до последнего украинца", — поддержал третий. "Без военной помощи США у Зеленского не будет другого выбора", — поделился мнением еще один из пользователей. "Нужно стремиться к переговорам", — заключили читатели. Ранее папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.В свою очередь, глава службы печати Святого престола Маттео Бруни назвал слова папы римского призывом к переговорам и заявил, что тот не подразумевал капитуляцию Украины.

https://ria.ru/20240313/putin-1932652414.html

https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html

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в мире, владимир зеленский, украина