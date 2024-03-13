Рейтинг@Mail.ru
"Сомнений нет". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 13.03.2024 (обновлено: 11:49 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/zelenskiy-1932684787.html
"Сомнений нет". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского
"Сомнений нет". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского - РИА Новости, 13.03.2024
"Сомнений нет". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского
Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили упрек президента Украины Владимира Зеленского в адрес папы римского Франциска после его призыва к Киеву поднять... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:43
2024-03-13T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_740:290:2518:1290_1920x0_80_0_0_9075743271f821bd4f9f5dff615d5adc.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили упрек президента Украины Владимира Зеленского в адрес папы римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг. Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил украинских капелланов за поддержку военных и сразу же раскритиковал представителей церкви, находящихся за "две с половиной тысячи километров" и "занимающихся виртуальным посредничеством"."Президент Украины не хочет мира", — написал один из комментаторов. "Когда захочет, то условия для мирных соглашений будут намного хуже", — ответил другой. "Сомнений нет, США готовы воевать с Россией до последнего украинца", — поддержал третий. "Без военной помощи США у Зеленского не будет другого выбора", — поделился мнением еще один из пользователей. "Нужно стремиться к переговорам", — заключили читатели. Ранее папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.В свою очередь, глава службы печати Святого престола Маттео Бруни назвал слова папы римского призывом к переговорам и заявил, что тот не подразумевал капитуляцию Украины.
https://ria.ru/20240313/putin-1932652414.html
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_288b5a40d1707dc9d7bbf1e1e5b26976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина

"Сомнений нет". В Китае пришли в ярость после слов Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили упрек президента Украины Владимира Зеленского в адрес папы римского Франциска после его призыва к Киеву поднять белый флаг.

Зеленский в вечернем видеообращении поблагодарил украинских капелланов за поддержку военных и сразу же раскритиковал представителей церкви, находящихся за "две с половиной тысячи километров" и "занимающихся виртуальным посредничеством".
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине
Вчера, 09:28
"Президент Украины не хочет мира", — написал один из комментаторов.

"Когда захочет, то условия для мирных соглашений будут намного хуже", — ответил другой.

"Сомнений нет, США готовы воевать с Россией до последнего украинца", — поддержал третий.

"Без военной помощи США у Зеленского не будет другого выбора", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Нужно стремиться к переговорам", — заключили читатели.

Ранее папа римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг.

В свою очередь, глава службы печати Святого престола Маттео Бруни назвал слова папы римского призывом к переговорам и заявил, что тот не подразумевал капитуляцию Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала