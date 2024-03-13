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В Госдуму внесли проект о запрете азартных игр для должников по алиментам - РИА Новости, 13.03.2024
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18:54 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/zapret-1932803036.html
В Госдуму внесли проект о запрете азартных игр для должников по алиментам
В Госдуму внесли проект о запрете азартных игр для должников по алиментам - РИА Новости, 13.03.2024
В Госдуму внесли проект о запрете азартных игр для должников по алиментам
Сенаторы РФ Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете участвовать в азартных играх россиянам, которые имеют... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:54
2024-03-13T18:54
общество
россия
андрей кутепов
госдума рф
александр трембицкий
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сенаторы РФ Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете участвовать в азартных играх россиянам, которые имеют долги по алиментам, а также ограниченным судом в дееспособности, проект доступен в думской базе данных. "Проектом федерального закона предлагаются изменения, устраняющие вышеуказанный пробел законодательства Российской Федерации. Установление запрета на заключение организаторами азартных игр пари с лицами, ограниченными судом в дееспособности, а также с лицами, уклоняющимися от исполнения решений суда в рамках исполнительного производства, в том числе по уплате алиментов на несовершеннолетних детей", - следует из пояснительной записке к законопроекту. В ней также отмечается, что законопроектом устанавливается запрет на заключение организаторами азартных игр пари с лицами, не достигшими 18 лет. "Кроме того, в целях обеспечения прав иных посетителей игорного заведения предлагается уточнить положение статьи 7 Федерального закона и наделить организатора азартных игр правом требовать от посетителя покинуть игорное заведение в случае нарушения как правил посещения игорного заведения, так и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации", - написано в пояснительных материалах.
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общество, россия, андрей кутепов, госдума рф, александр трембицкий
Общество, Россия, Андрей Кутепов, Госдума РФ, Александр Трембицкий
В Госдуму внесли проект о запрете азартных игр для должников по алиментам

Сенаторы внесли в ГД проект о запрете азартных игр для должников по алиментам

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сенаторы РФ Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете участвовать в азартных играх россиянам, которые имеют долги по алиментам, а также ограниченным судом в дееспособности, проект доступен в думской базе данных.
"Проектом федерального закона предлагаются изменения, устраняющие вышеуказанный пробел законодательства Российской Федерации. Установление запрета на заключение организаторами азартных игр пари с лицами, ограниченными судом в дееспособности, а также с лицами, уклоняющимися от исполнения решений суда в рамках исполнительного производства, в том числе по уплате алиментов на несовершеннолетних детей", - следует из пояснительной записке к законопроекту.
В ней также отмечается, что законопроектом устанавливается запрет на заключение организаторами азартных игр пари с лицами, не достигшими 18 лет.
"Кроме того, в целях обеспечения прав иных посетителей игорного заведения предлагается уточнить положение статьи 7 Федерального закона и наделить организатора азартных игр правом требовать от посетителя покинуть игорное заведение в случае нарушения как правил посещения игорного заведения, так и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации", - написано в пояснительных материалах.
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ОбществоРоссияАндрей КутеповГосдума РФАлександр Трембицкий
 
 
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