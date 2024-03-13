https://ria.ru/20240313/zapis-1932743625.html

Свыше 1,5 млн раз жители Подмосковья записались к врачу на сайте "Здоровье"

Свыше 1,5 млн раз жители Подмосковья записались к врачу на сайте "Здоровье" - РИА Новости, 13.03.2024

Свыше 1,5 млн раз жители Подмосковья записались к врачу на сайте "Здоровье"

Жители Московской области с начала этого года записались на прием к врачу на портале "Здоровье" более 1,5 миллиона раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:53

2024-03-13T14:53

2024-03-13T14:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Жители Московской области с начала этого года записались на прием к врачу на портале "Здоровье" более 1,5 миллиона раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В минувшем году в Подмосковье заработал сайт "Здоровье" https://zdrav.mosreg.ru/. С его помощью можно осуществлять запись на прием к медспециалисту, на телемедицинскую консультацию, вызвать врач на дом, заказать девять видов медицинских справок, а также ознакомиться с результатами визита к врачу, лабораторных исследований, выданными направлениями и многим другим. "Портал "Здоровье" позволяет пациенту, не выходя из дома воспользоваться целым рядом услуг. Это очень удобно, потому что теперь, например, чтобы получить медицинскую справку, пациенту не надо идти в поликлинику. С начала года с помощью портала оформили более 1,5 миллиона записей к врачу", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что на платформе "Здоровья" функционируют порталы здравоохранения Подмосковья, такие как "Стань мамой в Подмосковье", "Детство", "Паллиативная помощь" и "Онкопортал". На них собрана самая полезная и актуальная информация для жителей и для медицинских работников. Кроме того, региональный портал "Здоровье" позволяет жителям Подмосковья с медицинскими полисами других регионов получать электронные услуги в полном объеме до замены полиса в страховой компании.

https://ria.ru/20240215/dispanserizatsiya-1927556608.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова