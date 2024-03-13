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Свыше 1,5 млн раз жители Подмосковья записались к врачу на сайте "Здоровье"
Свыше 1,5 млн раз жители Подмосковья записались к врачу на сайте "Здоровье" - РИА Новости, 13.03.2024
Свыше 1,5 млн раз жители Подмосковья записались к врачу на сайте "Здоровье"
Жители Московской области с начала этого года записались на прием к врачу на портале "Здоровье" более 1,5 миллиона раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:53
2024-03-13T14:53
2024-03-13T14:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Жители Московской области с начала этого года записались на прием к врачу на портале "Здоровье" более 1,5 миллиона раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В минувшем году в Подмосковье заработал сайт "Здоровье" https://zdrav.mosreg.ru/. С его помощью можно осуществлять запись на прием к медспециалисту, на телемедицинскую консультацию, вызвать врач на дом, заказать девять видов медицинских справок, а также ознакомиться с результатами визита к врачу, лабораторных исследований, выданными направлениями и многим другим. "Портал "Здоровье" позволяет пациенту, не выходя из дома воспользоваться целым рядом услуг. Это очень удобно, потому что теперь, например, чтобы получить медицинскую справку, пациенту не надо идти в поликлинику. С начала года с помощью портала оформили более 1,5 миллиона записей к врачу", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что на платформе "Здоровья" функционируют порталы здравоохранения Подмосковья, такие как "Стань мамой в Подмосковье", "Детство", "Паллиативная помощь" и "Онкопортал". На них собрана самая полезная и актуальная информация для жителей и для медицинских работников. Кроме того, региональный портал "Здоровье" позволяет жителям Подмосковья с медицинскими полисами других регионов получать электронные услуги в полном объеме до замены полиса в страховой компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Жители Московской области с начала этого года записались на прием к врачу на портале "Здоровье" более 1,5 миллиона раз, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В минувшем году в Подмосковье заработал сайт "Здоровье" https://zdrav.mosreg.ru/. С его помощью можно осуществлять запись на прием к медспециалисту, на телемедицинскую консультацию, вызвать врач на дом, заказать девять видов медицинских справок, а также ознакомиться с результатами визита к врачу, лабораторных исследований, выданными направлениями и многим другим.
"Портал "Здоровье" позволяет пациенту, не выходя из дома воспользоваться целым рядом услуг. Это очень удобно, потому что теперь, например, чтобы получить медицинскую справку, пациенту не надо идти в поликлинику. С начала года с помощью портала оформили более 1,5 миллиона записей к врачу", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова
, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что на платформе "Здоровья" функционируют порталы здравоохранения Подмосковья, такие как "Стань мамой в Подмосковье", "Детство", "Паллиативная помощь" и "Онкопортал". На них собрана самая полезная и актуальная информация для жителей и для медицинских работников.
Кроме того, региональный портал "Здоровье" позволяет жителям Подмосковья с медицинскими полисами других регионов получать электронные услуги в полном объеме до замены полиса в страховой компании.
Свыше 380 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года