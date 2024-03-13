https://ria.ru/20240313/zakon-1932734477.html
Европарламент одобрил противоречивый закон о контроле над СМИ
Европарламент одобрил противоречивый закон о контроле над СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
Европарламент одобрил противоречивый закон о контроле над СМИ
Депутаты Европарламента большинством голосов утвердили закон, позволяющий Европейской комиссии вмешиваться в работу СМИ в странах ЕС. Трансляция голосования... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:38
2024-03-13T14:38
2024-03-13T16:09
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Депутаты Европарламента большинством голосов утвердили закон, позволяющий Европейской комиссии вмешиваться в работу СМИ в странах ЕС. Трансляция голосования велась на сайте ведомства.Документ предусматривает создание общеевропейского надзорного органа — комитета по средствам массовой информации, в задачи которого входит следить за реализацией общеевропейских правил в Евросоюзе.Новые правила также обязывают СМИ соблюдать прозрачность, раскрывать своих собственников и источники получения средств, будь то реклама или государственные дотации. В том числе это касается финансирования, получаемого из стран, не входящих в ЕС.Кроме того, власти государств-членов будут обязаны сообщать Еврокомиссии о тратах на рекламу в средствах массовой информации и на интернет-платформах.Что касается государственных СМИ, то они, согласно закону, должны обеспечить плюрализм мнений и непредвзятое освещение событий "в соответствии со своей общественной миссией". Страны Евросоюза, в свою очередь, обязаны предоставить им стабильное финансирование, независимость редакционной политики, гарантировать прозрачность и исключить дискриминацию при назначении руководства таких структур. Общеевропейские правила отдельно оговаривают запрет на использование шпионского оборудования против сотрудников СМИ, но есть оговорка: их применение допускается под контролем судебных органов, если речь идет о "национальных интересах" или тяжких преступлениях. Помимо этого, документ устанавливает правила защиты контента от недобросовестной модерации или удаления в социальных сетях. Такие злоупотребления будут пресекать, но только в том случае, если это касается признанного независимым средства массовой информации.В последние годы ситуация с российскими СМИ на Западе становится все сложнее. В ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой содержится призыв к противодействию телеканалам и изданиям из России, при этом главными угрозами названы Sputnik и RT. Некоторые политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли их во вмешательстве в выборы в своих странах, но при этом не приводили никаких доказательств. Кроме того, ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории союза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах-членах.Как заявлял исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, Евросоюз под видом "борьбы" с дезинформацией сражается с неугодными СМИ и журналистами, отрезает европейское общество от альтернативных информационных источников.
https://ria.ru/20240213/smi-1927046429.html
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Европарламент, Еврокомиссия, В мире, Франция, Россия, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), Евросоюз, США, Кирилл Логвинов, Эммануэль Макрон
Европарламент одобрил противоречивый закон о контроле над СМИ
Европарламент утвердил закон, позволяющий ЕК вмешиваться в работу СМИ в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости.
Депутаты Европарламента большинством голосов утвердили закон, позволяющий Европейской комиссии вмешиваться в работу СМИ в странах ЕС. Трансляция голосования велась на сайте
ведомства.
Документ предусматривает создание общеевропейского надзорного органа — комитета по средствам массовой информации, в задачи которого входит следить за реализацией общеевропейских правил в Евросоюзе.
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Оппозиционный евродепутат от Франции Катрин Гризе полагает, что эта структура будет находиться под влиянием ЕК.
"Мы предоставим комитету, который подконтролен Европейской комиссии, контроль над всеми регуляторами, и в итоге он рискует превратиться в "министерство правды", — сказала она, сделав отсылку к литературному образу (ведомство, занимающееся цензурой, пропагандой и фальсификацией информации, из романа Джорджа Оруэлла "1984").
По мнению парламентария, плюрализм и свобода мнений чужды современной брюссельской бюрократии, о чем говорит отношение к оппозиции в Европарламенте.
Новые правила также обязывают СМИ соблюдать прозрачность, раскрывать своих собственников и источники получения средств, будь то реклама или государственные дотации. В том числе это касается финансирования, получаемого из стран, не входящих в ЕС.
Кроме того, власти государств-членов будут обязаны сообщать Еврокомиссии о тратах на рекламу в средствах массовой информации и на интернет-платформах.
Что касается государственных СМИ, то они, согласно закону, должны обеспечить плюрализм мнений и непредвзятое освещение событий "в соответствии со своей общественной миссией".
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Страны Евросоюза, в свою очередь, обязаны предоставить им стабильное финансирование, независимость редакционной политики, гарантировать прозрачность и исключить дискриминацию при назначении руководства таких структур.
Общеевропейские правила отдельно оговаривают запрет на использование шпионского оборудования против сотрудников СМИ, но есть оговорка: их применение допускается под контролем судебных органов, если речь идет о "национальных интересах" или тяжких преступлениях.
Европейские журналисты не раз сталкивались со слежкой с помощью шпионских программ типа Pegasus из-за профессиональной деятельности.
Помимо этого, документ устанавливает правила защиты контента от недобросовестной модерации или удаления в социальных сетях. Такие злоупотребления будут пресекать, но только в том случае, если это касается признанного независимым средства массовой информации.
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В последние годы ситуация с российскими СМИ на Западе становится все сложнее. В ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой содержится призыв к противодействию телеканалам и изданиям из России, при этом главными угрозами названы Sputnik и RT.
Некоторые политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли их во вмешательстве в выборы в своих странах, но при этом не приводили никаких доказательств.
Кроме того, ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории союза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах-членах.
Как заявлял исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, Евросоюз под видом "борьбы" с дезинформацией сражается с неугодными СМИ и журналистами, отрезает европейское общество от альтернативных информационных источников.
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