https://ria.ru/20240313/zaderzhanie-1932818586.html

В Дагестане задержали подростка, ранившего ножом двух человек

В Дагестане задержали подростка, ранившего ножом двух человек - РИА Новости, 13.03.2024

В Дагестане задержали подростка, ранившего ножом двух человек

Подросток из дагестанского Дербента напал с ножом на двух молодых ребят и ранил одного из них в живот, второго - в бедро, сообщили в среду в пресс-службе МВД по РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T20:32

2024-03-13T20:32

2024-03-13T20:32

происшествия

дербент

каякентский район

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МАХАЧКАЛА, 13 мар - РИА Новости. Подросток из дагестанского Дербента напал с ножом на двух молодых ребят и ранил одного из них в живот, второго - в бедро, сообщили в среду в пресс-службе МВД по республике. Инцидент произошел накануне вечером возле кафе по улице Канделаки в Дербенте. "В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что … во время скандала молодой человек нанес проникающее ножевое ранение в живот 20-летнему жителю села Башлыкент Каякентского района и колото-резаную рану бедра 18-летнему уроженцу этого же села. Полицейские по горячим следам установили подозреваемого и доставили его в отдел. Им оказался 17-летний житель Дербента", – говорится в сообщении. Задержанный сознался в содеянном. По его словам, причиной конфликта стала оскорбительная выходка одного из пострадавших. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html

https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930031491.html

дербент

каякентский район

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происшествия, дербент, каякентский район