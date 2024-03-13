https://ria.ru/20240313/zaderzhanie-1932818586.html
В Дагестане задержали подростка, ранившего ножом двух человек
В Дагестане задержали подростка, ранившего ножом двух человек - РИА Новости, 13.03.2024
В Дагестане задержали подростка, ранившего ножом двух человек
Подросток из дагестанского Дербента напал с ножом на двух молодых ребят и ранил одного из них в живот, второго - в бедро, сообщили в среду в пресс-службе МВД по РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:32
2024-03-13T20:32
2024-03-13T20:32
происшествия
дербент
каякентский район
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МАХАЧКАЛА, 13 мар - РИА Новости. Подросток из дагестанского Дербента напал с ножом на двух молодых ребят и ранил одного из них в живот, второго - в бедро, сообщили в среду в пресс-службе МВД по республике. Инцидент произошел накануне вечером возле кафе по улице Канделаки в Дербенте. "В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что … во время скандала молодой человек нанес проникающее ножевое ранение в живот 20-летнему жителю села Башлыкент Каякентского района и колото-резаную рану бедра 18-летнему уроженцу этого же села. Полицейские по горячим следам установили подозреваемого и доставили его в отдел. Им оказался 17-летний житель Дербента", – говорится в сообщении. Задержанный сознался в содеянном. По его словам, причиной конфликта стала оскорбительная выходка одного из пострадавших. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20240313/napadenie-1932683492.html
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дербент
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происшествия, дербент, каякентский район
Происшествия, Дербент, Каякентский район
В Дагестане задержали подростка, ранившего ножом двух человек
МВД: в Дагестане задержали подростка, ранившего ножом двух человек