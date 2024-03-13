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В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.03.2024
В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T02:45
2024-03-13T02:45
2024-03-13T02:47
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Сумах слышны звуки взрыва", — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской области Украины. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, украина, сумы, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в городе Сумы прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога