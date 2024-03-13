https://ria.ru/20240313/vysadka-1932665169.html

Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра

Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.03.2024

Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра

Российские десантники минувшей ночью высадились на правый берег Днепра и уничтожили несколько позиций противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:27

2024-03-13T10:27

2024-03-13T13:16

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

вооруженные силы рф

безопасность

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Российские десантники минувшей ночью высадились на правый берег Днепра и уничтожили несколько позиций противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста", — написал глава региона.Он уточнил, что из-за внезапности операции противник не успел среагировать.Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА, станцию радиоэлектронной борьбы, пункты наблюдения, связи и временные позиции украинских войск.ВСУ потеряли до 30 человек.Десант отошел на левый берег без безвозвратных потерь, добавил Сальдо.Он подчеркнул, что группа высадилась на том же месте, где в 1944 году солдаты советского военачальника Василия Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом к взлому фашистской обороны. Таким образом воины напомнили захватчикам, что победа будет за нами, как и 80 лет назад, заключил Сальдо.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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владимир сальдо, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область