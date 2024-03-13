Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 13.03.2024 (обновлено: 13:16 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/vysadka-1932665169.html
Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра
Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра - РИА Новости, 13.03.2024
Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра
Российские десантники минувшей ночью высадились на правый берег Днепра и уничтожили несколько позиций противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:27
2024-03-13T13:16
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы рф
безопасность
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Российские десантники минувшей ночью высадились на правый берег Днепра и уничтожили несколько позиций противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста", — написал глава региона.Он уточнил, что из-за внезапности операции противник не успел среагировать.Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА, станцию радиоэлектронной борьбы, пункты наблюдения, связи и временные позиции украинских войск.ВСУ потеряли до 30 человек.Десант отошел на левый берег без безвозвратных потерь, добавил Сальдо.Он подчеркнул, что группа высадилась на том же месте, где в 1944 году солдаты советского военачальника Василия Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом к взлому фашистской обороны. Таким образом воины напомнили захватчикам, что победа будет за нами, как и 80 лет назад, заключил Сальдо.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_0f0e092f3c2e9fb3e5fa20207a508266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Херсонская область
Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра

Сальдо: ВС России высадились на правый берег Днепра и уничтожили позиции ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Российские десантники минувшей ночью высадились на правый берег Днепра и уничтожили несколько позиций противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста", — написал глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он уточнил, что из-за внезапности операции противник не успел среагировать.
Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА, станцию радиоэлектронной борьбы, пункты наблюдения, связи и временные позиции украинских войск.
ВСУ потеряли до 30 человек.
Десант отошел на левый берег без безвозвратных потерь, добавил Сальдо.
Он подчеркнул, что группа высадилась на том же месте, где в 1944 году солдаты советского военачальника Василия Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом к взлому фашистской обороны. Таким образом воины напомнили захватчикам, что победа будет за нами, как и 80 лет назад, заключил Сальдо.
Спасти город и не дать уйти врагу. Как освобождали Херсон
© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкКомандование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра. УССР, 1943 год
Командование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра.
Командование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра. УССР, 1943 год
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанкБитва за Днепр. Бойцы Красной Армии во время форсирования Днепра.
Битва за Днепр. Бойцы Красной Армии во время форсирования Днепра.
Битва за Днепр. Бойцы Красной Армии во время форсирования Днепра.
© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанкНикопольско-Криворожская наступательная операция Красной Армии. Красноармейцы выталкивают грузовик ГАЗ-АА, застрявший на дороге под Кривым Рогом. Днепропетровская область, 1944 год
Никопольско-Криворожская наступательная операция Красной Армии. Красноармейцы выталкивают грузовик ГАЗ-АА, застрявший на дороге под Кривым Рогом.
Никопольско-Криворожская наступательная операция Красной Армии. Красноармейцы выталкивают грузовик ГАЗ-АА, застрявший на дороге под Кривым Рогом. Днепропетровская область, 1944 год
© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкОсвобождение Кривого Рога советскими войсками 3-го Украинского фронта 22 февраля 1944 года. Кривой Рог, Днепропетровская область, 1944 год
Кривой Рог наш!
Освобождение Кривого Рога советскими войсками 3-го Украинского фронта 22 февраля 1944 года. Кривой Рог, Днепропетровская область, 1944 год
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанк3-й Украинский фронт. Житель села Широкое Георгий Иванович Помпик указывает советским разведчикам безопасный путь к переправе через реку Ингулец. Второй справа — командир разведчиков Михаил Ширяев. Днепропетровская область, 1944 год
3-й Украинский фронт. Житель села Широкое Георгий Иванович Помпик указывает советским разведчикам безопасный путь к переправе через реку Ингулец. Второй справа — командир разведчиков Михаил Ширяев.
3-й Украинский фронт. Житель села Широкое Георгий Иванович Помпик указывает советским разведчикам безопасный путь к переправе через реку Ингулец. Второй справа — командир разведчиков Михаил Ширяев. Днепропетровская область, 1944 год
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанк13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра. Херсон, 1944 год
13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра.
13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра. Херсон, 1944 год
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкОсвобождение Херсона в ходе Березнеговато-Снигиревской операции.
Освобождение Херсона в ходе Березнеговато-Снигиревской операции.
Освобождение Херсона в ходе Березнеговато-Снигиревской операции.
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Владислав Микоша | Перейти в медиабанкБерезнеговато-Снигиревская операция. После боев в окрестностях Херсона.
Березнеговато-Снигиревская операция. После боев в окрестностях Херсона.
Березнеговато-Снигиревская операция. После боев в окрестностях Херсона.
© РИА Новости / Владислав Микоша
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкОсвобождение УССР от немецко-фашистских захватчиков. Мирные жители возвращаются домой, в родные села.
Освобождение УССР от немецко-фашистских захватчиков. Мирные жители возвращаются домой, в родные села.
Освобождение УССР от немецко-фашистских захватчиков. Мирные жители возвращаются домой, в родные села.
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
9 из 9
Командование 17-го гвардейского стрелкового корпуса 13-й армии уточняет по карте план операции перед форсированием Днепра. УССР, 1943 год
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
Перейти в медиабанк
1 из 9
Битва за Днепр. Бойцы Красной Армии во время форсирования Днепра.
© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 9
Никопольско-Криворожская наступательная операция Красной Армии. Красноармейцы выталкивают грузовик ГАЗ-АА, застрявший на дороге под Кривым Рогом. Днепропетровская область, 1944 год
© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
3 из 9
Освобождение Кривого Рога советскими войсками 3-го Украинского фронта 22 февраля 1944 года. Кривой Рог, Днепропетровская область, 1944 год
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
4 из 9
3-й Украинский фронт. Житель села Широкое Георгий Иванович Помпик указывает советским разведчикам безопасный путь к переправе через реку Ингулец. Второй справа — командир разведчиков Михаил Ширяев. Днепропетровская область, 1944 год
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
5 из 9
13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра. Херсон, 1944 год
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в медиабанк
6 из 9
Освобождение Херсона в ходе Березнеговато-Снигиревской операции.
© РИА Новости / Владимир Иванов
Перейти в медиабанк
7 из 9
Березнеговато-Снигиревская операция. После боев в окрестностях Херсона.
© РИА Новости / Владислав Микоша
Перейти в медиабанк
8 из 9
Освобождение УССР от немецко-фашистских захватчиков. Мирные жители возвращаются домой, в родные села.
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоВооруженные силы РФБезопасностьХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала