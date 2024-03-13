Российские десантники провели ночью операцию на правом берегу Днепра

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Российские десантники минувшей ночью высадились на правый берег Днепра и уничтожили несколько позиций противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста", — написал глава региона.Он уточнил, что из-за внезапности операции противник не успел среагировать.Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА, станцию радиоэлектронной борьбы, пункты наблюдения, связи и временные позиции украинских войск.ВСУ потеряли до 30 человек.Десант отошел на левый берег без безвозвратных потерь, добавил Сальдо.Он подчеркнул, что группа высадилась на том же месте, где в 1944 году солдаты советского военачальника Василия Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом к взлому фашистской обороны. Таким образом воины напомнили захватчикам, что победа будет за нами, как и 80 лет назад, заключил Сальдо.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Российские десантники минувшей ночью высадились на правый берег Днепра и уничтожили несколько позиций противника, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста", — написал глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он уточнил, что из-за внезапности операции противник не успел среагировать.
Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА, станцию радиоэлектронной борьбы, пункты наблюдения, связи и временные позиции украинских войск.
Десант отошел на левый берег без безвозвратных потерь, добавил Сальдо.
Он подчеркнул, что группа высадилась на том же месте, где в 1944 году солдаты советского военачальника Василия Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом к взлому фашистской обороны. Таким образом воины напомнили захватчикам, что победа будет за нами, как и 80 лет назад, заключил Сальдо.
3-й Украинский фронт. Житель села Широкое Георгий Иванович Помпик указывает советским разведчикам безопасный путь к переправе через реку Ингулец. Второй справа — командир разведчиков Михаил Ширяев. Днепропетровская область, 1944 год
13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра. Херсон, 1944 год
3-й Украинский фронт. Житель села Широкое Георгий Иванович Помпик указывает советским разведчикам безопасный путь к переправе через реку Ингулец. Второй справа — командир разведчиков Михаил Ширяев. Днепропетровская область, 1944 год
13-го марта 1944 года город Херсон был освобожден войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Яковлевича Малиновского. Это был последний контролируемый противником город на берегах Днепра. Херсон, 1944 год
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