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В Туркмении выборы президента России пройдут 17 марта в пяти городах

В Туркмении выборы президента России пройдут 17 марта в пяти городах - РИА Новости, 13.03.2024

В Туркмении выборы президента России пройдут 17 марта в пяти городах

Голосование в Туркмении на выборах президента Российской Федерации пройдет 17 марта в пяти города страны, сообщает посольство в Ашхабаде. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:42

2024-03-13T18:42

2024-03-13T18:42

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АШХАБАД, 13 мар - РИА Новости. Голосование в Туркмении на выборах президента Российской Федерации пройдет 17 марта в пяти города страны, сообщает посольство в Ашхабаде. "На территории Туркменистана голосование на выборах президента Российской Федерации будет проводиться в течение одного дня, 17 марта 2024 года, с 8. 00 (6.00 мск) до 20.00 (18.00 мск) по местному времени", – говорится в сообщении. Посольство также сообщает, что избирательный участок в Ашхабаде будет располагаться в отделе образования, науки и культуры дипмиссии, в городе Туркменбаши (бывший Красноводск) - в консульском пункте посольства, в городе Туркменабад (бывший Чарджоу) - в центре культуры Лебапского велаята (области), в городе Мары участок будет располагаться в здании городского хякимлика( мэрии), в городе Дашогуз – также в здании городской мэрии. В сообщении отмечается, что принять участие в выборах смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста, избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный заграничный, служебный или дипломатический паспорт. Голосование также допускается по свидетельству на возвращение в Российскую Федерацию. Дистанционное электронное голосование для граждан, находящихся за границей, не предусмотрено. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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